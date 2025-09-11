  • Поиск
Суд удовлетворил иск РФС к футбольному клубу «Томь»

вчера, 17:08

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Российского футбольного союза (РФС) к клубу «Томь». Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

В июле РФС обратился в суд с требованием взыскать с футбольного клуба «Томь» 41,9 млн рублей. Подробности не сообщаются.

Футбольный клуб «Томь» был основан в 1957 году, девять сезонов томичи провели в высшем дивизионе чемпионата России, а в сезоне-2007/08 дошли до полуфинала кубка страны. В 2023 году из-за финансовых проблем клуб прекратил существование.

Варвар7
вчера в 21:10
Клуб "отъехал" , а суд остался...)
Дед за ЦСКА
вчера в 17:26
С кого взыскивать, ведь клуба нет ?
Гость
