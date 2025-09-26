Смолов рассказал, что пока не планирует заниматься стримерством

1758867858

26 сентября 2025, 09:24

Футболист пока не готов заниматься стримерством.

«На сегодняшний день не рассматриваю стримерство как профессию», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

В текущем сезоне 35-летний Смолов провел за московский клуб Медиалиги «БроукБойз» три матча в Фонбет — Кубке России, забив 2 гола. Во вторник «БроукБойз» дома уступил саратовскому «Соколу» (0:2) и покинул турнир.