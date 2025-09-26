  • Поиск
Смолов рассказал, что пока не планирует заниматься стримерством

26 сентября 2025, 09:24

Футболист Федор Смолов пока не готов заниматься стримерством.

«На сегодняшний день не рассматриваю стримерство как профессию», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

В текущем сезоне 35-летний Смолов провел за московский клуб Медиалиги «БроукБойз» три матча в Фонбет — Кубке России, забив 2 гола. Во вторник «БроукБойз» дома уступил саратовскому «Соколу» (0:2) и покинул турнир.

jgesue4ne2m9
jgesue4ne2m9
26 сентября в 17:43
Очень много о Смолове, было бы о ком.
Варвар7
Варвар7
26 сентября в 17:42
А зря , звучало бы не плохо - "ССС" - "Стрёмный Стример Смолов"...)))
lobsterdam
lobsterdam
26 сентября в 16:15
Это то, чем Дзюба занимался?
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
26 сентября в 13:37, ред.
А я, так, просто зачитался!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 сентября в 12:53
Чем ещё НЕ ГОТОВ заниматься Ф.Смолов? Тем для обсуждения немерено...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 сентября в 12:18
Походу Федя нанял промоутера, чтобы о нем не забывали. Не зря говорят. Деньги есть ума не надо
sv_1969
sv_1969
26 сентября в 11:47, ред.
Я смотрю сёдня день дяди Федора)))А может копать любит)))
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 10:55
Я понимаю, Фёдор учит новые слова.
lazzioll
lazzioll
26 сентября в 10:55
причина видимо в том что вертухаи будут не в восторге если в камеру комп с моником огромным и микрофонами притаранить. и что Смолов в состоянии стримить, какие темы или события?? "сегодня я иду в Кофеманию и надеюсь что все останутся целы"??
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 сентября в 10:46
Что то уж слишком много Смолова стало в СМИ...)))
112910415
112910415
26 сентября в 10:42
Смолов явно планирует стать главным ньюсмейкером! )
Bad Listener
Bad Listener
26 сентября в 10:31, ред.
Я тоже не планирую заниматься стримерством если кому то это интересно 🤔

Хотя у Федора мог быть отличный фон из бетонной стены и окна с решёткой. Такой стрим я думаю имел бы популярность и можно было бы с донатов на общак закидывать. И гости были бы на стримах интересные, колоритные, подкасты можно было бы с ними проводить.
sihafazatron
sihafazatron
26 сентября в 09:34
мда ужжж...интересное интервью)))
