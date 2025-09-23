  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Андерсону грозит тюремное заключение, если он не заплатит алименты

23 сентября 2025, 17:46

Бывшему полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андерсону грозит 30 суток тюремного заключения, если он не заплатит алименты. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Отмечается, что данное решение принял суд бразильского города Порту-Алегри по гражданским делам. По состоянию на 28 июля сумма, которую должен заплатить 37-летний бразилец, достигла 1 млн реалов (более $188 тыс.).

В составе «Манчестер Юнайтед» Андерсон четыре раза выигрывал чемпионат Англии, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также он играл за португальский «Порту», итальянскую «Фиорентину», бразильские «Гремио», «Интернасьонал», «Коритибу», турецкий клуб «Адана Демирспор».

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022
21 сентября Фото
Мудрик решил стать бегуном и выступить на Олимпиаде за сборную Украины
19 сентября
Моуриньо приехал на базу «Бенфики» на чёрном Ferrari под присмотром полиции
18 сентября Фото
«Монако» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов из-за проблем с самолетом
17 сентября
Смолов не стал комментировать возбуждение в отношении него уголовного дела
11 сентября
СлухиПотерявший паспорт футболист сборной Испании Ямаль покинул Турцию
08 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
вчера в 00:53
У нас более строгое наказание...
Garik_10
Garik_10
23 сентября в 21:38
Когда вернуться Блоги на вашем портале?
A.S.A
A.S.A
23 сентября в 21:03
Андерсон был талантливым игроком, но быстрый взлёт и большие деньги в молодом возрасте "убили" игрока...
Расскажу один интересный факт о нем....когда Андерсон выступал в бразилии за Гремио, он отметился вот чем....матч Гремио против Наутико, за право выхода в бразильскую СериюА...Гремио остается ВСЕМЕРОМ!!!, основное время завершилось вничью, в дополнитольное время игроки Наутико не забили пенальти, а в одной из редких атак Гремио, Андерсон забил единственный гол и помог Гремио выйти в СериюА (бразильскую)
А сейчас вон, от алиментов бегает.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
23 сентября в 20:59
Первая мысль такая же была. Если отсидит и всё равно платить надо будет, тогда смысла нет. В смысле, сутки сидеть...
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 19:43
Фергюсон и Уэбб пусть платят
Capral
Capral
23 сентября в 19:34
Просто интересно, если накопилась такая сумма, то что же он делал всё это время и как скрывался от алиментов?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
23 сентября в 18:59
Срочно на связь Сафоновым))) пока не поздно.
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 18:04
А если 30 суток отсидит , то простят?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 