Андерсону грозит тюремное заключение, если он не заплатит алименты

1758638784

23 сентября 2025, 17:46

Бывшему полузащитнику английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» грозит 30 суток тюремного заключения, если он не заплатит алименты. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Отмечается, что данное решение принял суд бразильского города Порту-Алегри по гражданским делам. По состоянию на 28 июля сумма, которую должен заплатить 37-летний бразилец, достигла 1 млн реалов (более $188 тыс.).

В составе «Манчестер Юнайтед» Андерсон четыре раза выигрывал чемпионат Англии, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также он играл за португальский «Порту», итальянскую «Фиорентину», бразильские «Гремио», «Интернасьонал», «Коритибу», турецкий клуб «Адана Демирспор».