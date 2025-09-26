  • Поиск
Бывшего футболиста «Спартака» Мухамадиева выписали из больницы

26 сентября 2025, 18:31

Бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной России Мухсина Мухамадиева выписали из больницы после перенесенных инсультов. Об этом сообщила его жена Мохира Мухамадиева.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник.

«Мухсина выписали из больницы три недели назад. Сейчас он чувствует себя получше. К нам ходят реабилитологи частным образом домой», — сказала Мухамадиева.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского «Спартака» Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
26 сентября в 19:53
Да-а-а-а... Тяжело сейчас приходится его семье... Терпения им и самим не хворать!!!
7xpmzmjm482h
7xpmzmjm482h
26 сентября в 19:11
Крепкого здоровья Мухсину!
