  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Манише рассказал, что играл в «Порту» с Аленичевым как с братом

вчера, 11:04

Португалец Манише в «Порту» играл с российским футболистом Дмитрием Аленичевым как с братом.

Бывшие футболисты вновь встретились на Кубке легенд в Москве.

«Хороших воспоминаний об игре с Димой Аленичевым очень много, мы провели долгое время с ним в „Порту“. Могу сказать, что он был мне как брат, я играл с ним как с братом, — сказал Манише. — Я уважаю Диму, у него был классный уровень игры, мне очень нравилось с ним быть в одной команде».

Аленичев и Манише выступали вместе за «Порту» с 2002 по 2004 год, выиграли вместе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а также чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу
20 сентября
Тренер костромского «Спартака» объяснил решение возобновить карьеру игрока
19 сентября
«Ньюкасл» зовёт на матч с «Барсой» автора 3 голов в ворота испанцев в 97-м
16 сентября
В Москве простились с бывшим администратором «Спартака» Хаджи
15 сентября
Тренер костромского «Спартака» возобновил карьеру в 40 лет
13 сентября
Медведев хочет получить премиальные за участие в матче Кубка России
12 сентября
 
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 11:26
Добрый день! После ставок в "линии", в разделе "мои ставки" зависли 5 матчей: Румыния 1 лига, Катар Старс-Лига, Италия Серия В, Бельгия Про-Лига, Бельгия Вторая лига. Спасибо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 