Манише рассказал, что играл в «Порту» с Аленичевым как с братом

1758441843

вчера, 11:04

Португалец в «Порту» играл с российским футболистом как с братом.

Бывшие футболисты вновь встретились на Кубке легенд в Москве.

«Хороших воспоминаний об игре с Димой Аленичевым очень много, мы провели долгое время с ним в „Порту“. Могу сказать, что он был мне как брат, я играл с ним как с братом, — сказал Манише. — Я уважаю Диму, у него был классный уровень игры, мне очень нравилось с ним быть в одной команде».