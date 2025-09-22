Умер победитель Первой лиги СССР в составе «Памира» Сергей Арсланов

Победитель Первой лиги чемпионата СССР по футболу в составе «Памира» Сергей Арсланов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.
"Выражаем соболезнования в связи со смертью Сергея Арсланова, работавшего тренером молодежной сборной страны, а в последние годы тренировавшего клуб «Бунёдкор», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Арсланов родился в 1964 году. Он выступал на позиции защитника за «Памир» в 1988-1989 годах, в составе клуба стал победителем Первой лиги чемпионата СССР 1988 года, провел 9 матчей в высшем дивизионе. Также играл за российские СКА (Хабаровск) и «Кубань», узбекистанские «Навбахор» и «Кызылкум». В составе «Навбахора» стал двукратным обладателем Кубка Узбекистана, двукратным бронзовым призером чемпионата страны. Окончив игровую карьеру, Арсланов занялся тренерской деятельностью, работал в том числе помощником главного тренера молодежной сборной Узбекистана, в 2024 году возглавил «Бунёдкор».