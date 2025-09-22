Умер победитель Первой лиги СССР в составе «Памира» Сергей Арсланов

1758535774

вчера, 13:09

Победитель Первой лиги чемпионата СССР по футболу в составе «Памира» Сергей Арсланов умер на 62-м году жизни. Об этом сообщила Ассоциация футбола Узбекистана.

"Выражаем соболезнования в связи со смертью Сергея Арсланова, работавшего тренером молодежной сборной страны, а в последние годы тренировавшего клуб «Бунёдкор», — говорится в сообщении в Telegram-канале.