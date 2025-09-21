  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

Сборная России выиграла Кубок легенд по футболу

вчера, 16:41

Сборная России в 15-й раз стала победителем Кубка легенд по футболу. Турнир прошел на арене «Мегаспорт» в Москве.

В финальном матче российские футболисты обыграли сборную Европы со счетом 8:4. Третье место заняла сборная мира, четвертую строчку — команда Азии. На пятой строчке расположились сербские футболисты, на шестой — команда Турции.

Сборная России в первом матче группового этапа обыграла команду Азии со счетом 8:6, а затем победила сербов (8:4).

Кубок легенд проводится в 16-й раз. Сборная России является 14-кратным победителем турнира. В 2020 году россияне в финальном матче проиграли сборной звезд со счетом 5:6.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Манише рассказал, что играл в «Порту» с Аленичевым как с братом
Вчера, 11:04
Сборная России вышла в финал Кубка легенд по футболу
20 сентября
Тренер костромского «Спартака» объяснил решение возобновить карьеру игрока
19 сентября
«Ньюкасл» зовёт на матч с «Барсой» автора 3 голов в ворота испанцев в 97-м
16 сентября
В Москве простились с бывшим администратором «Спартака» Хаджи
15 сентября
Тренер костромского «Спартака» возобновил карьеру в 40 лет
13 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
ckprv6t846rh
ckprv6t846rh
вчера в 18:53
Традиционно кубок наш, редко проигрываем
CCCP1922
CCCP1922 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:59
Их бы на сборы посадить, месяца на три, глядишь к весне в клубах РПЛ кто-то заиграл? Молодцы!!!
CCCP1922
CCCP1922 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:50
Благодарю!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:25
Вот, что нашел в инете:
Александр Филимонов
Сергей Игнашевич
Юрий Жирков
Олег Корнаухов
Дмитрий Хлестов
Александр Самедов
Дмитрий Аленичев
Егор Титов
Константин Головской
Денис Глушаков
Павел Погребняк
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:14
Хотелось бы увидеть состав сборной России, которая так часто выигрывает Кубок Легенд? Да и остальные легенды, кто они? Огласите весь список, пожалуйста? Как-то слишком тихо прошёл турнир, с таким громким названием..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 