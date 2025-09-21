Сборная России выиграла Кубок легенд по футболу

1758462114

вчера, 16:41

Сборная России в 15-й раз стала победителем Кубка легенд по футболу. Турнир прошел на арене «Мегаспорт» в Москве.

В финальном матче российские футболисты обыграли сборную Европы со счетом 8:4. Третье место заняла сборная мира, четвертую строчку — команда Азии. На пятой строчке расположились сербские футболисты, на шестой — команда Турции.

Сборная России в первом матче группового этапа обыграла команду Азии со счетом 8:6, а затем победила сербов (8:4).

Кубок легенд проводится в 16-й раз. Сборная России является 14-кратным победителем турнира. В 2020 году россияне в финальном матче проиграли сборной звезд со счетом 5:6.