Сборная России выиграла Кубок легенд по футболу

Сборная России в 15-й раз стала победителем Кубка легенд по футболу. Турнир прошел на арене «Мегаспорт» в Москве.
В финальном матче российские футболисты обыграли сборную Европы со счетом 8:4. Третье место заняла сборная мира, четвертую строчку — команда Азии. На пятой строчке расположились сербские футболисты, на шестой — команда Турции.
Сборная России в первом матче группового этапа обыграла команду Азии со счетом 8:6, а затем победила сербов (8:4).
Кубок легенд проводится в 16-й раз. Сборная России является 14-кратным победителем турнира. В 2020 году россияне в финальном матче проиграли сборной звезд со счетом 5:6.
Александр Филимонов
Сергей Игнашевич
Юрий Жирков
Олег Корнаухов
Дмитрий Хлестов
Александр Самедов
Дмитрий Аленичев
Егор Титов
Константин Головской
Денис Глушаков
Павел Погребняк
Александр Филимонов
Сергей Игнашевич
Юрий Жирков
Олег Корнаухов
Дмитрий Хлестов
Александр Самедов
Дмитрий Аленичев
Егор Титов
Константин Головской
Денис Глушаков
Павел Погребняк