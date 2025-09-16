  • Поиск
«Ньюкасл» зовёт на матч с «Барсой» автора 3 голов в ворота испанцев в 97-м

вчера, 10:54
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 22:00 Не начался

«Ньюкасл Юнайтед» надеется, что легенда клуба Фаустино Асприлья будет присутствовать на матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Ньюкасл» направил приглашение своему бывшему нападающему, чтобы он присутствовал на стадионе «Сент-Джеймс Парк» во время матча с «Барсой», который состоится 18 сентября.

Асприлья сейчас живет в своей родной Колумбии, где управляет несколькими частными предприятиями, однако он изо всех сил пытается организовать перелет в Англию, чтобы успеть на матч.

В 1997 году под руководством сэра Бобби Робсона Асприлья сделал хет-трик, когда «Ньюкасл» победил «Барсу» в Лиге чемпионов.

55-летний Асприлья в последний раз посещал стадион «Сент-Джеймс Парк» в январе 2011 года.

s8txv2ybzpdr
s8txv2ybzpdr
вчера в 13:57
Хороший был форвард Фаустино!
r9v5m5tpanrz
r9v5m5tpanrz
вчера в 13:44, ред.
Будет почётным гостем на фарт сорокам
112910415
112910415
вчера в 11:25
это они серьёзно подошли к делу, однако !
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:12
Присутствие его вряд ли поможет!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:04
однако он изо всех сил пытается организовать перелет в Англию, чтобы успеть на матч.
----------
Заранее думать надо все же
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:03, ред.
Пусть Касл готовит дополнительных болбоев, чтоб мячики из своих ворот вытаскивать.
Всё в руках Барселоны в этом противостоянии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:01
Правильно,главное пригласить,а дальше его дело.
Capral
Capral
вчера в 11:01
Та Барса заняла в группе последнее место, при отвратительной игре и позорной разнице мячей, с двумя разгромными поражениями от киевлян... Хотя состав, тогда, у каталонцев был могучий. Да и Барса сейчас играет в другой футбол. Очень хочется верить, что Н/К сможет что-то противопоставить конФЛИКту, но сделать это будет невероятно сложно, а главное, я пока не вижу за счет чего.
