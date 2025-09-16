«Ньюкасл» зовёт на матч с «Барсой» автора 3 голов в ворота испанцев в 97-м

1758009247

вчера, 10:54

«Ньюкасл Юнайтед» надеется, что легенда клуба будет присутствовать на матче 1-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Ньюкасл» направил приглашение своему бывшему нападающему, чтобы он присутствовал на стадионе «Сент-Джеймс Парк» во время матча с «Барсой», который состоится 18 сентября.

Асприлья сейчас живет в своей родной Колумбии, где управляет несколькими частными предприятиями, однако он изо всех сил пытается организовать перелет в Англию, чтобы успеть на матч.

В 1997 году под руководством сэра Бобби Робсона Асприлья сделал хет-трик, когда «Ньюкасл» победил «Барсу» в Лиге чемпионов.

55-летний Асприлья в последний раз посещал стадион «Сент-Джеймс Парк» в январе 2011 года.