Тренер костромского «Спартака» объяснил решение возобновить карьеру игрока

1758261614

19 сентября 2025, 09:00

Решение тренера вратарей костромского «Спартака» принято совместно с руководством и тренерским штабом клуба, он хочет помочь команде.

13 сентября пресс-служба «Спартака» сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет.

«Это решение было принято обоюдно. Решили все вместе, руководство, тренерский штаб, а также я. Хочется помочь команде», — сказал Пучков.

Пучков является воспитанником академии московского «Спартака», выступал за молодежную команду киевского «Динамо» и подмосковный «Долгопрудный». В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.

«Спартак» идет вторым в таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 23 очка. Столько же у екатеринбургского «Урала».