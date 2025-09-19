  • Поиск
Тренер костромского «Спартака» объяснил решение возобновить карьеру игрока

19 сентября 2025, 09:00

Решение тренера вратарей костромского «Спартака» Сергея Пучкова принято совместно с руководством и тренерским штабом клуба, он хочет помочь команде.

13 сентября пресс-служба «Спартака» сообщила, что Пучков возобновит карьеру в возрасте 40 лет.

«Это решение было принято обоюдно. Решили все вместе, руководство, тренерский штаб, а также я. Хочется помочь команде», — сказал Пучков.

Пучков является воспитанником академии московского «Спартака», выступал за молодежную команду киевского «Динамо» и подмосковный «Долгопрудный». В 2019 году он завершил профессиональную карьеру.

«Спартак» идет вторым в таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 23 очка. Столько же у екатеринбургского «Урала».

Варвар7
Варвар7
19 сентября в 14:22
"Не чего не поделаешь, пришлось, если эти "кривоногие" и "криворукие" играть не умеют, а слова не доходят" - буркнул себе под нос Серёга , после объяснения...)
y337hktnwxaz
y337hktnwxaz
19 сентября в 09:18
Соскучился дядя по раме
