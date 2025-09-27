  • Поиск
РПЛ получила новое спонсорское предложение от букмекеров

вчера, 14:35

Российская Премьер-лига получила предложила от букмекера на позицию «генерального партнера и букмекера». Текущий договор – на четырехлетний цикл – истекает по окончании сезона 25/26 – по его условиям РПЛ получила около 11 миллиардов рублей за 4 года.

Оффер на новый коммерческий цикл «незначительно выше прежнего по сумме, но имеет ограничение по времени, необходимого на принятие лигой решения» – то есть он действителен до определенного дедлайна.

Отмечается, что «предложение хорошее, но оно может быть выше». По данным другого источника, «новый контракт и сумма в нем может быть осложнена тем, что букмекерам государство повышает налоги».

zb5zdv9vrxkh
zb5zdv9vrxkh
вчера в 18:17
Откуда у букмекеров такие деньги? Выигрыши не выдают.
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 17:46
Будет ПАРИ РПЛ, чтото типа того
Futurista
Futurista
вчера в 16:44
Так нельзя)...налицо конфликт интересов...
67th2mwwhw2r
67th2mwwhw2r
вчера в 16:08
В таком случае , чем будут чиновники от РПЛ, отличаться от наказанного игрока Писарского
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:51
А это будет эмблемой РПЛ))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:13
Правильно ли это, рассчитывать на помощь букмекеров? Чем ставки на исход спортивного события, отличаются от ставок в казино? Основная задача и казино, и букмекерских контор потрошить карманы людей.. Букмекеры пытаются делать свой бизнес под лозунгом любви к спорту. Ерунда полная. В России достаточно нефти и газа — можно, за средства от их продажи, содержать весь спорт, на социальные нужды тоже останется.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:43
Везде букмекеры....
Скоро и Рпл переименуют
