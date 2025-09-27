РПЛ получила новое спонсорское предложение от букмекеров

1758972909

вчера, 14:35

Российская Премьер-лига получила предложила от букмекера на позицию «генерального партнера и букмекера». Текущий договор – на четырехлетний цикл – истекает по окончании сезона 25/26 – по его условиям РПЛ получила около 11 миллиардов рублей за 4 года.

Оффер на новый коммерческий цикл «незначительно выше прежнего по сумме, но имеет ограничение по времени, необходимого на принятие лигой решения» – то есть он действителен до определенного дедлайна.

Отмечается, что «предложение хорошее, но оно может быть выше». По данным другого источника, «новый контракт и сумма в нем может быть осложнена тем, что букмекерам государство повышает налоги».