«Спартак» обжаловал три решения арбитра в матче РПЛ с «Динамо»

вчера, 11:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трем эпизодам гостевого матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спартак» требует рассмотреть нарушение правил на 17-й минуте на защитнике Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушение правил в конце первого тайма на полузащитнике красно-белых Маркиньосе перед голом «Динамо», а также два нарушения в штрафной площади «Динамо» на форварде «Спартака» Ливае Гарсии на 46-й минуте — со стороны Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.

Матч «Динамо» — «Спартак» прошел 13 сентября на «ВТБ-Арене» и завершился со счетом 2:2.

Источник: itar-tass.com
ZLF
ZLF
вчера в 21:50
    Vadik
    Vadik
    вчера в 20:59
    Спартак самая протестующая команда. Видимо не хотят признавать свои ошибки в менеджменте
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:29
    Цитата от Саши Мостового:

    "Александр Мостовой высказался об эмоциональном поведении Деяна Станковича.
    «Поведение Станковича – дополнительный хайп для команды. Неделя прошла, а только об этом и говорят.

    С одной стороны, такое поведение ненормально. С другой стороны, это эмоции. Ну вот он такой. Не может сдержаться. Может, видит какую-то несправедливость.

    А так, что у него плохого? Зарплата сумасшедшая, жизнь сумасшедшая. Живи, наслаждайся», – сказал бывший хавбек «Спартака»."

    Ну?
    Что-то не то сказал Мостовой???
    Я полагаю, что ВСЁ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ!
    Задрали уже дефективные манагеры бензоколонки, безумный и обнаглевший боров и "лучший скаут всех времён и народов" Кахигао!!!
    Futurista
    Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 18:05
    21 было все-таки беспроигрышных, а не выигрышных...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 16:55
    Как говорил Шарапов, если закон поворачивать как угодно, то это будет уже не закон, а дышло. Так и правила, если их трактовать, как тебе выгодно. Несправедливость должна устраняться и соглашаться на её присутствие могут только слабые персоны.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 15:29
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 15:12, ред.
      Самое страшное в этом не сама просьба рассмотреть какие то эпизоды, хотя это и само по себе позорное бессмысленное безумие, но этим они как бы говорят что всецело поддерживают этого психа неуравновешенного на бровке и это вот действительно страшно. Что нет даже понятия стыда среди этих отмороженных наглухо людей. Лукойл похоже всё устраивает, рекламные эффекты работают хорошо. Болельщикам стоит приготовить к самому мрачному периоду в истории команды. И не факт что Спартак его вообще переживёт
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:21
      Не выиграли, 22 перебор)))
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 13:56
      Даже лучшие из нас ошибаются)))
      Futurista
      Futurista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 13:31
      https://m.soccer.ru/news/1415736/leshchuk-igor-levnikov-kirill
      Futurista
      Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 13:26, ред.
      https://m.soccer.ru/news/1415528/breydo-kirill-levnikov-kirill

      У кого кони в последнем туре выиграли?)...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 12:49
      Ага, от жилетки рукава выиграли ))))
      Будь здрав.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:46
      Ну хоть где-то выиграли))
      u3vwtyxyu7vj
      u3vwtyxyu7vj
      вчера в 12:46
      Только жаловаться и выпрашивать пенальти и способны.
