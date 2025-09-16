«Спартак» обжаловал три решения арбитра в матче РПЛ с «Динамо»

1758012634

вчера, 11:50

Московский футбольный клуб «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по трем эпизодам гостевого матча восьмого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Спартак» требует рассмотреть нарушение правил на 17-й минуте на защитнике Кристофере Ву в штрафной площади соперника, нарушение правил в конце первого тайма на полузащитнике красно-белых Маркиньосе перед голом «Динамо», а также два нарушения в штрафной площади «Динамо» на форварде «Спартака» Ливае Гарсии на 46-й минуте — со стороны Хуана Хосе Касереса и Максима Осипенко.

Матч «Динамо» — «Спартак» прошел 13 сентября на «ВТБ-Арене» и завершился со счетом 2:2.