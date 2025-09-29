Защитник «Кайрата» Сорокин поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

1759147038

Футболисты казахстанского «Кайрата» крайне сконцентрированы перед матчем основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом журналистам рассказал российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

"Мы ждем матча, готовы, уделяем много внимания на теоретических занятиях сопернику, команда готова. Что касается эмоций, чем ближе игра, тем больше идет концентрация, это касается и тренировочного процесса, и всей атмосферы в целом, — сказал Сорокин. — Есть напряжение, оно не связано с боязнью, а с концентрацией, пониманием, как мы будем проводить этот матч. Все понимают, что «Реал» — топ-клуб, любая ошибка будет стоить дорого. Команда готова, жаждет завтрашнего матча, чтобы проявить себя, представить Казахстан, показать себя с лучшей стороны с максимальной выгодой для «Кайрата».

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».