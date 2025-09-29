  • Поиск
Защитник «Кайрата» Сорокин поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

29 сентября 2025, 14:57
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Футболисты казахстанского «Кайрата» крайне сконцентрированы перед матчем основного этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом журналистам рассказал российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

Матч пройдет во вторник в Алма-Ате и начнется в 19:45 мск.

"Мы ждем матча, готовы, уделяем много внимания на теоретических занятиях сопернику, команда готова. Что касается эмоций, чем ближе игра, тем больше идет концентрация, это касается и тренировочного процесса, и всей атмосферы в целом, — сказал Сорокин. — Есть напряжение, оно не связано с боязнью, а с концентрацией, пониманием, как мы будем проводить этот матч. Все понимают, что «Реал» — топ-клуб, любая ошибка будет стоить дорого. Команда готова, жаждет завтрашнего матча, чтобы проявить себя, представить Казахстан, показать себя с лучшей стороны с максимальной выгодой для «Кайрата».

«Кайрат» стал вторым казахстанским клубом, который сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. В 2015 году в групповую стадию сумела квалифицироваться «Астана».

Lobo77
Lobo77
30 сентября в 17:48
Теория та проста:
"Бей в перед - голы придут.
Лунин с Асенсио - все привезут!"
Варвар7
Варвар7
29 сентября в 21:59
Теперь хорошо бы , что б теория не разошлась с практикой
shur
shur
29 сентября в 16:24
"Мы ждем матча, готовы, уделяем много внимания на теоретических занятиях сопернику, команда готова....!!!" .... Ну-ну,тяжело в ученьях,легко
в бою....! Мы в предвкушении...!!!
Гость
