Лидер Первой лиги «Спартак» из Костромы сыграл вничью с «Волгой»

29 сентября 2025, 17:06
Спартак КостромаЛоготип футбольный клуб Спартак Кострома1 : 1Логотип футбольный клуб Волга (Ульяновск)ВолгаМатч завершен

Костромской «Спартак» со счетом 1:1 сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в домашнем матче 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги).

У хозяев гол забил Артур Гарибян (90-я минута). В составе гостей отличился Георгий Уридия (4). На 67-й минуте с поля был удален футболист «Волги» Руслан Шагиахметов.

«Спартак» из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей. Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1).

Костромской «Спартак» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 27 очков. «Волга» расположилась на 12-й строчке, набрав 12 очков.

В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Уфой», а «Волга» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 4 октября.

VeniaminS
VeniaminS
01 октября в 17:15
Костромичи неплохо лидируют. Молодцы!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
30 сентября в 00:17
.
CCCP1922
CCCP1922
29 сентября в 22:58
А может Кострома передумала бороться за РПЛ?
Vilar
Vilar
29 сентября в 19:23
Быть лидером, всегда и везде почётно и трудно. Необходимо сохранять спокойствие, хладнокровие, постоянно анализировать ситуацию, особенно свои действия, как хорошие (победные), так и неудачные (проигрышные). Да, считаю ничью с Волгой - проигрышем Спартака К. Будучи лидером, нельзя в домашних матчах разбазаривать очки. В таких случаях, особая роль гл. тренера, надо команду настроить, ни в коем случае не искать виновных (крайних) игроков, разобраться, в чём ошиблись при подготовке к игре, сделать выводы и учесть.
qjca65944fwj
qjca65944fwj
29 сентября в 19:20
Неожиданно Кострома дома потеряла очки,симпатичная команда уже обретает поклонников
112910415
112910415
29 сентября в 18:39
.. И неожиданно упрочил лидирующие положение!
Kosmos58
Kosmos58
29 сентября в 17:36
Ещё не вечер!
pqd7j8umdsej
pqd7j8umdsej
29 сентября в 17:23
Сдувается Кострома потихоньки
