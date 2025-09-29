Лидер Первой лиги «Спартак» из Костромы сыграл вничью с «Волгой»

1759154776

29 сентября 2025, 17:06

Костромской «Спартак» со счетом 1:1 сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в домашнем матче 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги).

У хозяев гол забил Артур Гарибян (90-я минута). В составе гостей отличился Георгий Уридия (4). На 67-й минуте с поля был удален футболист «Волги» Руслан Шагиахметов.

«Спартак» из Костромы продлил серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей. Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1).

Костромской «Спартак» лидирует в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 27 очков. «Волга» расположилась на 12-й строчке, набрав 12 очков.

В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с «Уфой», а «Волга» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 4 октября.