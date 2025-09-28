«Милан» обыграл «Наполи»

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Салемакерс (3'), Пулишич (31'). За гостей забил Де Брюйне (60', пенальти).
По итогам встречи «Милан» имеет 12 очков, у гостей — 12 очков.
В следующем матче «Милан» сыграет 5 октября, соперником будет «Ювентус». «Наполи» проведет следующий матч 5 октября, (соперник — «Дженоа»).
Болейте за своих, а не против чужих!
Общее впечатление от Милана испорчено 2-м таймом.
