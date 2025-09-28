«Милан» обыграл «Наполи»

1759092611

вчера, 23:50

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Салемакерс (3'), Пулишич (31'). За гостей забил Де Брюйне (60', пенальти).

По итогам встречи «Милан» имеет 12 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Милан» сыграет 5 октября, соперником будет «Ювентус». «Наполи» проведет следующий матч 5 октября, (соперник — «Дженоа»).