«Милан» обыграл «Наполи»

вчера, 23:50
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Милан» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Салемакерс (3'), Пулишич (31'). За гостей забил Де Брюйне (60', пенальти).

По итогам встречи «Милан» имеет 12 очков, у гостей — 12 очков.

В следующем матче «Милан» сыграет 5 октября, соперником будет «Ювентус». «Наполи» проведет следующий матч 5 октября, (соперник — «Дженоа»).

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:06
Ноздря в ноздрю идут...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:28
С победой Милан и их болельщиков! Это очень важная и ценная победа!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:16
Первый тайм - за Миланом. Потом ослабили булки и чуть не упустили победу, - благо Модрич, после удара Нереса, подставил голову и мячик угодил в перекладину.

Общее впечатление от Милана испорчено 2-м таймом.
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 00:12
Этот сезон будет очень интересным!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:03, ред.
Поздравляю болельщиков футбольного клуба Милан с победой! Ни численное большинство, ни добавленные компенсированные семь минут ко второму тайму не позволили прошлогоднему чемпиону в гостях добыть хотя бы одно очко. Добытое, благодаря отличной игре миланцев, особенно в реализации своих голевых моментов, преимущество в два мяча, хватило хозяевам для общей победы. После удаления и забитого пенальти, за пол часа до финального свистка честно говоря ожидал, что Наполи дожмёт соперников, но видать без Лукаку у них забивать некому, даже после произведённых замен. За пол часа, пожалуй был всего один момент с попаданием мяча в крестовину. Вот и всё что можно вспомнить.
Болейте за своих, а не против чужих!
awvswe22grux
awvswe22grux
сегодня в 00:02
Игра Милана была лучше!
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 23:59
Вот что делает Аллегри животворящий.
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:57
как это ни странно, но Наполи без удаления у Милана сыграл бы лучше оставшееся время, как мне кажется. Милан понял что делать вдесятером, а Наполи наоборот не понял, как им в большинстве играть. хороший итальянский матч тура
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:56
Упорный матч - Милан оказался сильней...
