Футболисты «Торпедо» прервали шестиматчевую серию без побед в Первой лиге

29 сентября 2025, 16:58
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Футболисты московского «Торпедо» со счетом 1:0 обыграли красноярский «Енисей» в матче 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Красноярске.

Забитым мячом отметился Александр Юшин (80-я минута).

«Торпедо» одержало первую победу в Первой лиге под руководством Дмитрия Парфенова, о назначении которого черно-белые объявили 13 сентября. Безвыигрышная серия команды в турнире до игры с «Енисеем» составляла шесть матчей (четыре поражения и две ничьих). Ранее «Торпедо» вышло в пятый раунд «пути регионов» Фонбет — Кубка России, обыграв борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» (3:1).

«Торпедо» поднялось на 16-е место в таблице Первой лиги, команда набрала 9 очков. «Енисей» идет на 14-м месте с 10 очками. В следующем туре «Торпедо» примет новороссийский «Черноморец» 5 октября, «Енисей» на следующий день в гостях сыграет с «Челябинском».

112910415
112910415
30 сентября в 05:32
но положение слишком сложное
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Capral (раскрыть)
29 сентября в 22:57
Я ещё даже не родился, когда у Торпедо было последнее чемпионство. Но застал время, когда они добротно играли в высшей лиге чемпионата России, занимали третьи-четвертые места и даже обыгрывали Реал в кубке УЕФА. Хорошая была команда.
n3n4q7fqukdd
n3n4q7fqukdd
29 сентября в 21:24
Может у Парфенова что-то и получится, можно пожелать ему только успехов
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
29 сентября в 19:35
Про этих Грандов я уже и не говорю!!! Но достаточно вспомнить великолепную чемпионскую команду-1976(осень)!!! А еще, я помню, как Торпедо, ведомое Великолепным В.Сахаровым уничтожило грозный Наполи в 1975, разгромив итальнцев-4:1!!!!!!! А ведь в составе итальянцев играл Савольди- самый дорогой игрок, тогдашнего европейского футбола!!!!!!!
Надо было видеть, что Сахаров вытворял!!!!!!!
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
29 сентября в 19:25
Как же, как же. Иванов, Воронин, Шустиков - разве забудишь?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 сентября в 18:52
владелец клуба все еще под арестом? ))
Торпедо удачи
112910415
112910415
29 сентября в 18:42
А что, а вдруг?..
Capral
Capral
29 сентября в 18:31
Если вспомнить как Парфёнов удачно работал в Тосно- вывел команду в ПЛ и даже выиграл кубок страны, то надежды на удачную игру Торпедо имеются... Но у тогдашнего Тосно состав был посильней, чем сейчас у Торпедо, даже Заболотный забивал. Ну посмотрим. Для 1-й лиги, Парфёнов тренер не плохой. Пожелаю ему Удачu, и конечно Торпедо!!!!!!!

p.s.даже не верится, что, некогда грозный и прекрасный Клуб томится в 1-й лиге, с призрачными и туманными шансами на возвращение. Тот кто не видел советского Торпедо и последнего чемпионства команды меня не поймёт...
y7fab82kva65
y7fab82kva65
29 сентября в 18:28
А ведь должны были ребята в вышке играть, если бы не махинаторы в руководстве
Vilar
Vilar
29 сентября в 17:26
Неужели Парфёнов разбудил Торпедо? Это хорошая новость! Торпедо вперёд!!!
