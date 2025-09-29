Футболисты «Торпедо» прервали шестиматчевую серию без побед в Первой лиге

1759154319

29 сентября 2025, 16:58

Футболисты московского «Торпедо» со счетом 1:0 обыграли красноярский «Енисей» в матче 12-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Красноярске.

Забитым мячом отметился Александр Юшин (80-я минута).

«Торпедо» одержало первую победу в Первой лиге под руководством Дмитрия Парфенова, о назначении которого черно-белые объявили 13 сентября. Безвыигрышная серия команды в турнире до игры с «Енисеем» составляла шесть матчей (четыре поражения и две ничьих). Ранее «Торпедо» вышло в пятый раунд «пути регионов» Фонбет — Кубка России, обыграв борисоглебский «Кристалл-МЭЗТ» (3:1).

«Торпедо» поднялось на 16-е место в таблице Первой лиги, команда набрала 9 очков. «Енисей» идет на 14-м месте с 10 очками. В следующем туре «Торпедо» примет новороссийский «Черноморец» 5 октября, «Енисей» на следующий день в гостях сыграет с «Челябинском».