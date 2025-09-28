  • Поиск
«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

вчера, 21:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы в составе москвичей забили Манфред Угальде (10-я минута) и Жедсон Фернандеш (36, 64).

«Спартак» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. На этом отрезке команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.

На скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей «Спартака» в РПЛ и Фонбет — Кубке России.

«Пари НН» остается единственной командой РПЛ, которая не играла вничью в текущем сезоне. При этом у команды две победы и восемь поражений в чемпионате.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков. У «Пари НН» 6 очков и 15-е место. В следующем туре «Спартак» в гостях встретится с лидирующим московским ЦСКА, команды разделяют 3 очка. «Пари НН» на выезде сыграет против «Сочи». Обе встречи состоятся 5 октября.

Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 03:46
Перекатывнием мяча хотел написать
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 03:46
Всех красно белых с победой! Но с такой игрой перекатывнием мяса возле привозного вратаря,нам не обыграть ЦСКА. Сейчас игра не ахти,незнаю наверное нужно чудо чтоб мы выиграли армейцев.
CCCP1922
CCCP1922 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 02:39
Не на равных... Надо стремиться всегда побеждать!
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 00:13
Африка обыграла Россию
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:56
Анатолий!
Мне право неудобно перед тобой.

Да пойми ты - футбол это всего лишь игра и комментарии здесь носят и несут лёгкий юмор, иронию... всего по чуть-чуть...
Шуня771
Шуня771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 23:51
"Рыжик....", не делай вид, что не знаешь, что я топлю за Спартак, а не за Зенит))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:23
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Как там свой юбилей отпраздновали?Всё хорошо?))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:07
    Дерби не сотрёт того, что написано этими двумя турами - полное отсутствие игры у ЦСКА и жуткая подача со стороны рефери
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Вова, привет. Это меня Олег и Яша вывели из себя своими выпадами в наш адрес. Я думаю дерби будет интересным и непредсказуемым. Будь здоров.
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 22:56
    Высоцкий пел:
    "Как не бывает дыма без огня и без пожара,
    Так не проходит юбилей без юбиляра!"

    А у нас в этом году прошел юбилей без юбиляра,
    быки перенесли...)
    Шуня771
    Шуня771 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:54
    С прошедшим Юбилеем дядя Саша!)

    Здоровья!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:48
    Взаимно, Санёк, взаимно!!!)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:45
    ...узнаю старину Капрала!!!
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    вчера в 22:44
    И это правильно, как говорил один неправильный!!!)))
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:43
    Ну смотри, ловлю на слове...)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:41
    ...торжественно клянусь, если Манчестер Юнайтед
    станет чемпионом Англии, то прожить не до 100-ста ,а до
    девяностолетия,аминь!!! ( Одно условие,не с этим тренером,владельцем и игроками)
    SpaM-10
    SpaM-10
    вчера в 22:39
    Победа по счёту убедительна. Но количество брака большое. Рад голу Угальде и дублю Жедсона.
    Шуня771
    Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Присоединяюсь!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:35
    Деян, спасибо за Футбол, да да, за Футбол, спасибо, очень приятно
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Санёк, Дружище- я тебя поздравляю от всей души!!!!!!! Главное- будь ЗДОРОВ!!!!!!! Долголетия тебе!!!!!!!
    Мы ровесники...)))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:33
    Еще не хватало им очки с НН потерять
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:32
    ...Витя, я тут Юбилей отметил, так знаешь,на восьмом десятке,жизнь только начинается ! Сам знаешь, сезонные перемены погоды сильно влияют на старые болячки! Держись Минхерц! Приставь себе,что Кайрат Мадрид наказал ,рассмешил..?!?!
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 22:29
    Следующая трёшка Пегасу!)
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:26
    Ну вот, а Спартак сегодня играл в футбол и победил, не лидера, конечно, но приятно. Угальде продолжил забивать - лучший бомбардир прошлого сезона снова стал опасным для любого соперника. Лично я рад результату матча. По-моему радость, это нормальная реакция на победу своей любимой команды? Поздравляю всех красно-белых с хорошим футболом и победой!!! Желаю всем удачи и здоровья, а также отличного настроения!!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Стараюсь, Дорогой, стараюсь.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Толя привет , что так злобно. Ну уж если пишешь , что нам балтика отгрузила три...то и пиши ...минус без двух удаленных игроков спартака...Вам вот сегодня просто фартануло...ну и хорошо...
    А так очков то в первой пятерке почти у всех одинаково. Все где то теряли , а где то находили и пришли почти с одним и тем же багажом к следующему Туру...
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Да, Дружище- это он, Светлейшая Ему Память!!!!!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:22
    ..давай, собирись,не огорчай соратников!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:21
    ...светлая память!!!
    Гость
