«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы в составе москвичей забили Манфред Угальде (10-я минута) и Жедсон Фернандеш (36, 64).
«Спартак» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. На этом отрезке команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.
На скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей «Спартака» в РПЛ и Фонбет — Кубке России.
«Пари НН» остается единственной командой РПЛ, которая не играла вничью в текущем сезоне. При этом у команды две победы и восемь поражений в чемпионате.
«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 18 очков. У «Пари НН» 6 очков и 15-е место. В следующем туре «Спартак» в гостях встретится с лидирующим московским ЦСКА, команды разделяют 3 очка. «Пари НН» на выезде сыграет против «Сочи». Обе встречи состоятся 5 октября.
А мы с тобой бежим в одной упряжке,
И нет нам смысла ссориться давно.
Две битые Судьбою неваляшки-
Встаём, когда толкают вниз на дно.
Всё молча тянем жизни грузной сани.
Бок о бок в лютой стуже и в жару,
Но если неожиданно устанешь-
Собой тебя прикрою на ветру.
Ну, что? Передохнул? Давай, в дорогу.
Не отставай, родной, я - впереди.
Через обиды, боли и тревогу
Всегда приду к тебе, ты - позови.
Сана Де Корте
