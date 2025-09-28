«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

1759083891

вчера, 21:24

Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

Голы в составе москвичей забили Манфред Угальде (10-я минута) и Жедсон Фернандеш (36, 64).

«Спартак» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд. На этом отрезке команда одержала четыре победы и два раза сыграла вничью.

На скамейке «Спартака» отсутствовал главный тренер команды Деян Станкович. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал серба на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2). В общей сложности он пропустит пять матчей «Спартака» в РПЛ и Фонбет — Кубке России.

«Пари НН» остается единственной командой РПЛ , которая не играла вничью в текущем сезоне. При этом у команды две победы и восемь поражений в чемпионате.