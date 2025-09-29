В «Кайрате» назвали трогательной атмосферу в городе перед матчем с «Реалом»

1759161956

29 сентября 2025, 19:05

Глава наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев назвал трогательной атмосферу в Алма-Ате перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу с испанским «Реалом». Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Кайрат» впервые в своей истории квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов. Клуб сыграет во втором туре общего этапа с «Реалом», матч пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

«В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что „Кайрат“ оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали „Реал“ в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез», — сказал Боранбаев.

В первом туре общего этапа «Реал» обыграл на своем поле французский «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4).