  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЛига чемпионов 2025/2026

В «Кайрате» назвали трогательной атмосферу в городе перед матчем с «Реалом»

29 сентября 2025, 19:05
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)0 : 5Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Глава наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев назвал трогательной атмосферу в Алма-Ате перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу с испанским «Реалом». Об этом он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне «Кайрат» впервые в своей истории квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов. Клуб сыграет во втором туре общего этапа с «Реалом», матч пройдет 30 сентября и начнется в 19:45 мск.

«В нашей стране происходит много ярких и значимых событий. Но в футболе такие моменты случаются очень редко. То, что „Кайрат“ оказался в Лиге чемпионов, — это большое событие не только для Алма-Аты, но и для всего Казахстана. Когда я видел, как тысячи людей встречали „Реал“ в аэропорту, на улицах города, это было похоже на молниеносный кадр истории, который невозможно забыть. Это не просто футбол. Это чувство единства, когда вся страна живет одной мечтой, одним матчем. Это вдохновляет и трогает до слез», — сказал Боранбаев.

В первом туре общего этапа «Реал» обыграл на своем поле французский «Марсель» (2:1), а «Кайрат» на выезде уступил португальскому «Спортингу» (1:4).

Подписывайся в ВК
Все новости
Смолов рассказал, что пока не планирует заниматься стримерством
26 сентября
СлухиАндерсону грозит тюремное заключение, если он не заплатит алименты
23 сентября
Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022
21 сентября Фото
Мудрик решил стать бегуном и выступить на Олимпиаде за сборную Украины
19 сентября
Моуриньо приехал на базу «Бенфики» на чёрном Ferrari под присмотром полиции
18 сентября Фото
«Монако» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов из-за проблем с самолетом
17 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
30 сентября в 07:26
Занятия в школах отменили наверное?
112910415
112910415
30 сентября в 05:17
праздник, который закончится со стартовым свистком ...
484pfrzvzv97
484pfrzvzv97
30 сентября в 02:23
Главное чтобы гостеприимство хозяев не перенеслось на поле
Alex_67
Alex_67
30 сентября в 01:14, ред.
Кайрат Боранбаев произнёс хорошую речь... Интересно, а руководитель наблюдательного совета клуба получил своё имя при рождении?
CCCP1922
CCCP1922 ответ adekvat (раскрыть)
30 сентября в 01:05, ред.
А я, всё-таки, поболею за Кайрат...
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
30 сентября в 00:06, ред.
...послушай на ночь Боба Марли "I Shot the Sheriff" ("Я застрелил в Шерифа"), старина...!!!
Варвар7
Варвар7
30 сентября в 00:03
"В «Кайрате» назвали трогательной атмосферу в городе перед матчем с «Реалом»" - Ага вся Алма-Ата в слезах...)
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
30 сентября в 00:01
....выше головы только Глава наблюдательного совета казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев, на фото в белых шароварах....!!!
Шуня771
Шуня771
29 сентября в 23:02
Реально - трёшка и по домам....)
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 22:49
Кайрату желаю сыграть достойно! Ну а что получится скоро увидим
adekvat
adekvat ответ CCCP1922 (раскрыть)
29 сентября в 22:38
Выше головы маловато будет, чудес не бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 22:16
Свежих новостей не будет, судя по всему...
Futurista
Futurista
29 сентября в 21:31, ред.
Будь как дома, но не забывай что ты в гостях...Реалу нужно играть серьёзно, сюрпризы не нужны...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
29 сентября в 20:56
народ Алматы принял гостей из Мадрида хорошо.
респект.
и все таким почему бы Кайрату не повторить достижение Шерифа, который даже на Бернабеу обыгрывал Реал))
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 20:19
И второе.

Если указан какой то хэштег, это не значит, что всё изложенное относиться к нему (хотя к этому надо стремиться...))
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 20:16
Анатолий!

Я сделал предположение исходя из статьи Buzz Lightyear (30 / 222 сегодня в 01:21) в формате предложенном автором поста.

И это, с моей точки зрения, не прогноз, поскольку последнее предполагает научное обоснование, которого в доводах автора нет, а вот под форма предположения подходит. ( можно и синонимы вспомнить слова «предположение»: мысль, догадка, гипотеза...
CCCP1922
CCCP1922
29 сентября в 20:14
Надо встретить Реал, как положено — дорогой гость, всё-таки. А потом не забыть, гости приехали в Казахстан за тремя очками и сделать на поле всё, чтобы Сливочные не увезли ни одного. Другими словами это тот самый случай, когда стоит попытаться прыгнуть выше головы. Надеюсь увидеть настоящий футбол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 20:00
Такое событие может быть раз в жизни. Нужно постараться попасть на матч и запомнить его во всех подробностях...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
29 сентября в 19:55
А внизу скромная надпись .... прогнозы. А прогнозы и предположения с моей точки зрения это одно и тоже, и их можно соединить словом пожелания. Если человек против такого предположения, он не будет его тиражировать. Снова психология. Это мое хобби.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
29 сентября в 19:52
А что осталось ему говорить? Кстати в СЭ была на этот счет статистика. Из нее видно, что Андрюша, не совсем в теме, т.е. маленько приврал. Но не в этом дело. Можно еще напомнить, что уже 10 игр подряд, т.е. в каждой игре соперникам ЦСКА дают желтые карточки и назначаю штрафные в их сторону. И что? Надо правила менять в играх против Балтики.? По числу пенальти в их пользу "красно-черные" опережают многих. И что? Да ничего. Левые были в пользу КЧ ? Были, ну и что. Ошибки судей. Статистика , друган. Какой из тренеров после поражения сказал, что все по делу и соперники играл лучше. В этом сезоне такое сказал один. И Это Челестини после игры в Ростове. Другим тренерам всегда как танцору сильный ветер мешает.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 19:50
Анатолий!

Ты опять делаешь желаемое действительным!

Где ты увидел прогноз?

Я высказал свое видение на "ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ" Buzz Lightyear:
" ...Финальная тройка, предполагаю, будет такой - ЦСКА Москва, Краснодар, Локомотив Москва." (пост от 01:21 сего дня)
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 19:44
Мну не сталкивался никогда с аббревиатурой "КЧ", поэтому и здесь, как и в прогнозах, "не силен" и вынужден тебя разочарововать...
Кстати, что там тренер балтики сказал?
Что то "...шестой матч и или красная или 11-метров.."
Не знаешь часом, кто это у нас топит баньку "по-черному"?)))
Сп62
Сп62
29 сентября в 19:34
Матч, очевидно, будет транслироваться по Интервидению. В Казахстане нерабочие дни перед матчем для моральной подготовки и неделя после матча, чтобы прийти в себя.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 