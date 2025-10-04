Александр Ивлев станет председателем совета директоров московского «Динамо»

1759593233

вчера, 18:53

Московский футбольный клуб «Динамо» назначит Александра Ивлева на должность председателя совета директоров. Об этом сообщает РБК.

По информации «Спорт-Экспресса», о назначении будет объявлено 6 октября.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Он занимал эту должность с января 2024 года, до этого был членом совета директоров. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.