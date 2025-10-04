  • Поиск
Александр Ивлев станет председателем совета директоров московского «Динамо»

вчера, 18:53

Московский футбольный клуб «Динамо» назначит Александра Ивлева на должность председателя совета директоров. Об этом сообщает РБК.

По информации «Спорт-Экспресса», о назначении будет объявлено 6 октября.

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Он занимал эту должность с января 2024 года, до этого был членом совета директоров. В сезонах-2021/22 и 2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Прошлый сезон команда завершила на пятом месте.

58-летний Ивлев является членом консультативного совета «Динамо». С 2017 года он возглавлял набсовет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и покинул его в декабре 2020 года.

Capral
Capral
вчера в 19:29
Не знаю такого, хотя фамилия знакомая.
Гость
