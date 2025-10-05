Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче против «Вильярреала»

1759645705

05 октября 2025, 09:28

Французский нападающий «Реала» получил повреждение лодыжки в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу против «Вильярреала». Об этом сообщил главный тренер команды Хаби Алонсо, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

В субботу «Реал» на своем поле обыграл «Вильярреал» (3:1). В конце встречи Мбаппе забил третий гол команды и был заменен через несколько минут после этого.

«У Килиана были проблемы с лодыжкой, — сказал Алонсо. — Не могу сказать, что он не уедет в сборную Франции. Сейчас он испытывает определенный дискомфорт. Ему придется обсудить это со сборной».

Как отмечает газета Marca, у Мбаппе предварительно легкий ушиб правой лодыжки, который не должен помешать его отъезду в сборную Франции на отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Французам предстоит провести домашнюю игру против команды Азербайджана (10 октября) и гостевую встречу со сборной Исландии (13 октября).