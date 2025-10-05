  • Поиск
Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче против «Вильярреала»

05 октября 2025, 09:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение лодыжки в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу против «Вильярреала». Об этом сообщил главный тренер команды Хаби Алонсо, комментарий которого приводит телеканал ESPN.

В субботу «Реал» на своем поле обыграл «Вильярреал» (3:1). В конце встречи Мбаппе забил третий гол команды и был заменен через несколько минут после этого.

«У Килиана были проблемы с лодыжкой, — сказал Алонсо. — Не могу сказать, что он не уедет в сборную Франции. Сейчас он испытывает определенный дискомфорт. Ему придется обсудить это со сборной».

Как отмечает газета Marca, у Мбаппе предварительно легкий ушиб правой лодыжки, который не должен помешать его отъезду в сборную Франции на отборочные матчи к чемпионату мира 2026 года. Французам предстоит провести домашнюю игру против команды Азербайджана (10 октября) и гостевую встречу со сборной Исландии (13 октября).

Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
вчера в 00:06
А если выйдут одновременно? )))
Qvincy30
Qvincy30
05 октября в 23:04
Любит он, перед матчами сборных, испытывать дискомфорт.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
05 октября в 22:54
...предлогая пари! Кто быстрей войдёт в строй Акинфеев Игорь Владимирович или молодой человек по имени Килиан...???!!!
И у одного и у другого лёгкие,как оказалось после игры травмы!
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 13:31
Главное, чтоб не усугубил травму
Варвар7
Варвар7
05 октября в 11:22
Уходил Мбаппе с поля на своих ногах, немного морщась, значит травма возможно не такая серьезная, в любом случае желаю ему быстрее понравится.
STVA 1
STVA 1
05 октября в 11:14
Это не есть хорошо для Реала. Черепашке здоровья!
CCCP1922
CCCP1922
05 октября в 10:55
Я думаю, что проблему с лодыжкой мощный организм Киллиана решит быстро, при активной поддержке медицинского персонала Реала. Но француз играет слишком много и за клуб, и за сборную. А усталость может являться причиной травм. Неужели участие Мбаппе в матче со сборной Азербайджана так обязательно? Тренер мог бы просмотреть кого-нибудь перспективного, а Киллиану дать выходной. Человек должен отдыхать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 10:31
Значит, пропустит матчи сборной Франции. Здоровья. Дерби без лучших игроков это полная фигня
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 октября в 09:44
Сначала Ямаль, теперь Киля... Всё понятно.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 09:30
Системообразующий игрок, пожелаю ему здоровья...
