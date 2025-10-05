  • Поиск
Иранец Азмун пропустит матч против сборной России из-за травмы ноги

05 октября 2025, 08:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ИранИран10.10.2025 в 20:00 Не начался

Лучший бомбардир сборной Ирана и бывший нападающий ряда российских футбольных клубов Сердар Азмун не сыграет в товарищеском матче против команды России из-за перелома ноги. Комментарий игрока приводит портал Varzesh3.

Азмун получил травму во время тренировки в составе «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, за который выступает с июля 2024 года.

«К сожалению, во время сегодняшней тренировки у меня случился перелом малоберцовой кости, а также разрыв сухожилия голеностопного сустава», — сказал Азмун.

Азмуну 30 лет. По ходу карьеры он выступал за «Ростов», казанский «Рубин» и петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл суперкубок страны и один раз победил в Кубке России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги среди легионеров, забив 85 голов.

Встреча между сборными России и Ирана запланирована на 10 октября. Она пройдет в Волгограде.

112910415
112910415
вчера в 07:21
а славная могла быть встреча !
Alex_67
Alex_67
05 октября в 11:02
Жаль!!! И потому, что Азмуна не будет в составе, и потому, что ему уже за тридцать...
7qqt6gpxw4ay
7qqt6gpxw4ay
05 октября в 10:23
Один из лучших легионеров в нашем чемпионате, конечно сборная потеряла в его лице
lotsman
lotsman
05 октября в 09:31
Хороший игрок. Интересно было бы увидеть его в игре.
