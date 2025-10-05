Иранец Азмун пропустит матч против сборной России из-за травмы ноги

1759642298

05 октября 2025, 08:31

Лучший бомбардир сборной Ирана и бывший нападающий ряда российских футбольных клубов не сыграет в товарищеском матче против команды России из-за перелома ноги. Комментарий игрока приводит портал Varzesh3.

Азмун получил травму во время тренировки в составе «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ , за который выступает с июля 2024 года.

«К сожалению, во время сегодняшней тренировки у меня случился перелом малоберцовой кости, а также разрыв сухожилия голеностопного сустава», — сказал Азмун.

Азмуну 30 лет. По ходу карьеры он выступал за «Ростов», казанский «Рубин» и петербургский «Зенит», в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, дважды выиграл суперкубок страны и один раз победил в Кубке России. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги среди легионеров, забив 85 голов.

Встреча между сборными России и Ирана запланирована на 10 октября. Она пройдет в Волгограде.