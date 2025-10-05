  • Поиск
Футболисты ЦСКА в паузе между турами РПЛ проведут товарищеский матч

05 октября 2025, 19:42

Футболисты московского ЦСКА в паузе, связанной с матчами национальных команд, проведут товарищескую игру. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

ЦСКА выиграл у московского «Спартака» со счетом 3:2 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября встретится с «Локомотивом» в гостях.

«13 наших игроков уезжают в сборные. Слава Богу, не поедет Кирилл Глебов, а у тех игроков, кто поедет в сборные, не будет времени для отдыха. Но мы спокойно восстановим игроков, у нас будет товарищеский матч, в котором мы дадим побольше игрового времени тем футболистам, у которых его нет», — сказал Челестини.

Правильное решение, только чтобы без травм......
