Челестини считает, что ЦСКА мог сыграть со «Спартаком» еще лучше

Футболисты ЦСКА, несмотря на победу в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги со «Спартаком», могли сыграть в московском дерби еще лучше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.
ЦСКА на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 3:2.
«Мы не играли так, как хотели, нам слишком не хватало терпения. Мы как ракеты, неудержимы, нам не доставало спокойствия, поэтому мы много мячей дарили „Спартаку“. У нас были проблемы в прессинге: соперники очень много двигались между линиями, в среднем блоке мы не были столь компактны, не могли играть один в один. После трех голов результат игры оставался еще открытым», — сказал Челестини.
«Проблема в том, что „Спартак“ не подсел, и у нас были большие проблемы, чтобы сдержать его. Возможно, ход игры мог поменяться, если бы счет был 4:1», — добавил он.
ЦСКА благодаря этой победе вернулся на первое место в чемпионате. «Скромность не означает, что у тебя нет амбиций. Мы сражались за то, чтобы быть на первом месте, и две недели будем находиться там. Мы боремся с рядом сильных команд, но это не означает, что наша задача невыполнима. Мы работаем на июнь, надо работать скромно, и пока мы делаем все нормально», — пояснил тренер ЦСКА.
В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября в гостях встретится с «Локомотивом».
Очень нужен нап. Кто-то типа Даку.
ЦСКА после трёх голод начал остывать, но после пропущенного опять включились, нападения не хватает, Мусаев уже с травмой вышел на игру... Полузащита работает, хоть здесь есть кому создавать и забивать
По Спартака...долго включаются и очень долго преключаются... Ошибок много, которых можно было бы и избежать, только во втором тайме и мяч держался и могли в ничью уйти.
