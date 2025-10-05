Челестини считает, что ЦСКА мог сыграть со «Спартаком» еще лучше

1759681839

05 октября 2025, 19:30

Футболисты ЦСКА , несмотря на победу в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги со «Спартаком», могли сыграть в московском дерби еще лучше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев .

ЦСКА на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 3:2.

«Мы не играли так, как хотели, нам слишком не хватало терпения. Мы как ракеты, неудержимы, нам не доставало спокойствия, поэтому мы много мячей дарили „Спартаку“. У нас были проблемы в прессинге: соперники очень много двигались между линиями, в среднем блоке мы не были столь компактны, не могли играть один в один. После трех голов результат игры оставался еще открытым», — сказал Челестини.

«Проблема в том, что „Спартак“ не подсел, и у нас были большие проблемы, чтобы сдержать его. Возможно, ход игры мог поменяться, если бы счет был 4:1», — добавил он.

ЦСКА благодаря этой победе вернулся на первое место в чемпионате. «Скромность не означает, что у тебя нет амбиций. Мы сражались за то, чтобы быть на первом месте, и две недели будем находиться там. Мы боремся с рядом сильных команд, но это не означает, что наша задача невыполнима. Мы работаем на июнь, надо работать скромно, и пока мы делаем все нормально», — пояснил тренер ЦСКА .