Челестини считает, что ЦСКА мог сыграть со «Спартаком» еще лучше

05 октября 2025, 19:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты ЦСКА, несмотря на победу в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги со «Спартаком», могли сыграть в московском дерби еще лучше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер армейцев Фабио Челестини.

ЦСКА на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 3:2.

«Мы не играли так, как хотели, нам слишком не хватало терпения. Мы как ракеты, неудержимы, нам не доставало спокойствия, поэтому мы много мячей дарили „Спартаку“. У нас были проблемы в прессинге: соперники очень много двигались между линиями, в среднем блоке мы не были столь компактны, не могли играть один в один. После трех голов результат игры оставался еще открытым», — сказал Челестини.

«Проблема в том, что „Спартак“ не подсел, и у нас были большие проблемы, чтобы сдержать его. Возможно, ход игры мог поменяться, если бы счет был 4:1», — добавил он.

ЦСКА благодаря этой победе вернулся на первое место в чемпионате. «Скромность не означает, что у тебя нет амбиций. Мы сражались за то, чтобы быть на первом месте, и две недели будем находиться там. Мы боремся с рядом сильных команд, но это не означает, что наша задача невыполнима. Мы работаем на июнь, надо работать скромно, и пока мы делаем все нормально», — пояснил тренер ЦСКА.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 18 октября в гостях встретится с «Локомотивом».

Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
05 октября в 22:59, ред.
Кричите громче, вас плохо слышно с 6 места))
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
05 октября в 22:05, ред.
В ответ получил двушку...и уполз на полусогнутых)...
CCCP1922
CCCP1922
05 октября в 21:35
И Спартак мог сыграть лучше...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 октября в 21:07
Увы, но и Мусаев недалеко ушёл от Вашего определения Алеррандро.

Очень нужен нап. Кто-то типа Даку.
Red blu
Red blu
05 октября в 20:44, ред.
Похоже не только болельщики обалдели от того как ЦСКА за первые 18 минут отгрузил трешку Спартаку.
therapy
therapy
05 октября в 20:08
Матч не плохой, с проблемами и у ЦСКА и у Спартака,
ЦСКА после трёх голод начал остывать, но после пропущенного опять включились, нападения не хватает, Мусаев уже с травмой вышел на игру... Полузащита работает, хоть здесь есть кому создавать и забивать
По Спартака...долго включаются и очень долго преключаются... Ошибок много, которых можно было бы и избежать, только во втором тайме и мяч держался и могли в ничью уйти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 октября в 19:53
Все гораздо проще. У ЦСКА в этой игре не было нападающего. Единственный Мусаев получил травму, а заменившие его Алерандро это недоразумение. Команде нужен хотя бы один приличный нападающий. А так всю игру делают полузащитники
Сп62
Сп62
05 октября в 19:53
    shur
    shur
    05 октября в 19:52, ред.
    ..браво тренер, как новичку респект,добро пожаловать на борт! Это РПЛ - детка!!! (...где то на базе "Динамо" ухмыльнулся ещё один новоиспечённый наставник,но это совсем другая история!)
