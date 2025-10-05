  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболисты «Спартака» и ЦСКА подпортили концовку дерби — Колосков

05 октября 2025, 19:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Игроки своим поведением в конце матча подпортили впечатление от дерби между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В воскресенье ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

«Матч был достаточно хорошим и напряженным, — сказал Колосков. — Но концовка, поведение игроков, симуляции, затяжка времени — это подпортило впечатление. Хотя сама игра была достаточно качественной. Но в матче „Динамо“ — „Локомотив“ играли до конца. Мне как зрителю хотелось бы и сейчас это видеть».

Подписывайся в ВК
Все новости
Павлюченко вспомнил о своей успеваемости в школе
05 октября
Зайнутдинов считает, что «Динамо» не должно пропускать пять голов за матч
04 октября
Карпин считает, что результат матча с «Локомотивом» не отражает хода игры
04 октября
Миранчук поделился ощущениями от игры с «Локомотивом»
04 октября
В «Акроне» считают, что команда заслуживала победы над «Зенитом»
04 октября
Тренер «Акрона» сообщил, что Дзюба вдохновил партнеров на игру с «Зенитом»
04 октября
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 