Футболисты «Спартака» и ЦСКА подпортили концовку дерби — Колосков

05 октября 2025, 19:23

Игроки своим поведением в конце матча подпортили впечатление от дерби между московскими «Спартаком» и ЦСКА . Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

В воскресенье ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги со счетом 3:2.

«Матч был достаточно хорошим и напряженным, — сказал Колосков. — Но концовка, поведение игроков, симуляции, затяжка времени — это подпортило впечатление. Хотя сама игра была достаточно качественной. Но в матче „Динамо“ — „Локомотив“ играли до конца. Мне как зрителю хотелось бы и сейчас это видеть».