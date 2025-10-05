  • Поиск
Павлюченко вспомнил о своей успеваемости в школе

05 октября 2025, 12:43

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко в День учителя вспомнил о том, как учился в школе.

А есть вообще футболисты, которые учились на пятёрки? Честно скажу, учился плохо. Не знал, что такое четвёрка. Правда, имел пятёрки по труду и физкультуре. Я не понимал ничего ни в математике, ни в геометрии. Зато на все соревнования ездил, во все игры играл – в баскетбол, волейбол.

therapy
therapy ответ stanichnik (раскрыть)
05 октября в 14:04
От себя добавлю, что были и такие, которые весна-осень играли в футбол, осень-весна в хоккей и вроде учились и хорошо учились!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
05 октября в 13:45
"Я не понимал ничего ни в математике, ни в геометрии."...)))
Человек до сих пор не знает что геометрия это раздел в математике...
stanichnik
stanichnik
05 октября в 13:18
Не многие футболисты могут блеснуть своими знаниями и интеллектом, в основной своей массе они такие же как и Павлюченко, объясняя это усиленными тренировками и частыми разъездами на сборах и соревнованиях. По мне так это просто отговорки. В российском футболе есть примеры, когда спортивные занятия абсолютно не мешали совмещать с отличной учёбой в школе, Сергей Богданович Семак и Руслан Литвинов закончили среднюю школу с золотой медалью. И таких примеров много не только среди футболистов, но и среди других спортсменов.
Alex_67
Alex_67
05 октября в 13:14
Рома, мы и раньше догадывались, что ты плохо учился в школе.... Ты, вообще, зачем с этой темой вышел в эфир? Неужели хочешь быть популярным, как Дзюба? Оставайся лучше самим собой. А может тебе попробовать учить детей футболу или уже попробовал? Если хочешь, чтобы тебя не забывали, появляйся или на стадионе, или в студии Матч ТВ.
a2ju5e4s45pq
a2ju5e4s45pq
05 октября в 12:50
Он просто мирно спал на последней парте
