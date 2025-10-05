Павлюченко вспомнил о своей успеваемости в школе

Бывший футболист сборной России в День учителя вспомнил о том, как учился в школе.

А есть вообще футболисты, которые учились на пятёрки? Честно скажу, учился плохо. Не знал, что такое четвёрка. Правда, имел пятёрки по труду и физкультуре. Я не понимал ничего ни в математике, ни в геометрии. Зато на все соревнования ездил, во все игры играл – в баскетбол, волейбол.