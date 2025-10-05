  • Поиск
«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

05 октября 2025, 20:58
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Калининградская «Балтика» одержала победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.

Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).

«Балтика» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.

В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Балтика» 19 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином». «Динамо» примет «Краснодар» 18 октября.

Сортировать
Все комментарии
58h7tj3cjshz
58h7tj3cjshz
вчера в 03:17
Я был уверен в победе талалаевских
Bad Listener
Bad Listener
05 октября в 23:16, ред.
Вот это прям отрада для души когда РПЛ такое дно становится хоть весело наблюдать как команда из ФНЛ кошмарит никчёмных лидеров. Посмотрев сегодня матч ЦСКА могу сказать что заслуженно кошмарит, позорно играет даже команда с первой строчки
3ptgp336nbfg
3ptgp336nbfg
05 октября в 22:55
Балтийцев с победой, симпатичная команда в Калининграде
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 22:45
Балтика забрала свое.
Махачкала, пока есть трудности, но уверен, все наладится, ИншааЛлах.
shur
shur ответ nubom (раскрыть)
05 октября в 22:42
...Балтика конечно не Лестер,но все мы каким то образом верим в сказку...!!!
Варвар7
Варвар7
05 октября в 21:59
Упорная , нервная борьба - тяжёлая победа ! Поздравления команде и болельщикам! Балтике не расслабляться!
lotsman
lotsman
05 октября в 21:46
Ожидемый был результат. Молодцы калининградцы.
Муравьед
Муравьед
05 октября в 21:34
Балтика набрала 20 очков и сравнялась по очкам с Зенитом.
112910415
112910415
05 октября в 21:33
Браво, Балтика!
anzhi1
anzhi1 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
05 октября в 21:28
В нашем чемпионате нет врагов, это соперники. Не придумывайте на ровном месте. Судьи показывают свою низкую компетентность. Это коснулась не только Динамо Мах , но и других клубов рпл
anzhi1
anzhi1 ответ gorets004 (раскрыть)
05 октября в 21:22
Я думаю что это не так и у судей нет таких умыслов о которых Вы говорите. Это показывает уровень компетенции судейства.
nubom
nubom ответ shur (раскрыть)
05 октября в 21:19, ред.
янтарь - сохраняется миллионы лет. Он относится к органогенным драгоценным камням и ценится за красоту и разнообразие цветов (спасибо за фото)....
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
05 октября в 21:19
Мы будем в рпл,ин Ша Аллаh,какие козни,не будут строить враги!
gorets004
gorets004
05 октября в 21:19
сегодня неудачный день для спортсменов из Дагестана.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
05 октября в 21:17
Судьи,всёравно судят против Махачкалы и Северо-Кавказских команд!
gorets004
gorets004 ответ anzhi1 (раскрыть)
05 октября в 21:16
судьи показывают свою власть и силу в играх с дагестанскими командами, типа они вот так могут сломать черных , и ничего ему не сделают. это комплекс неполноценности.
shur
shur ответ nubom (раскрыть)
05 октября в 21:16, ред.
..со временем янтарь темнеет, крошется,портится! Пока с намёком,как говорится не буду каркать!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
05 октября в 21:16
Динамо Махачкала!
Запад39
Запад39
05 октября в 21:13, ред.
Кёниг с победой! Очень важно сегодня было победить. Махачкала конечно очень вязкий и сложный соперник, немного напоминают Факел последних нескольких сезонов, крови попьют ещё у многих.
nubom
nubom
05 октября в 21:12
Балтику с победой! После питерского бултыха, волна вынесла на 5 место калининградский янтарь…
anzhi1
anzhi1
05 октября в 21:10
Боже, это что за уровень у наших судей. Как можно за такое показать пенальти? Как нужно выпрыгнуть чтобы твои руки были за спиной? Пусть судья еще 150 раз посмотрит как мяч попал в руку. Я еще не говорю что игрок ни сделал даже 1 мм в сторону мяча рукой и не помешал мячу. Ну, если за такое у нас дают пенальти, то судьи не раз еще сломают игру командам в подобных ситуациях
