«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» одержала победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде.
Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).
«Балтика» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.
В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных команд, «Балтика» 19 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином». «Динамо» примет «Краснодар» 18 октября.