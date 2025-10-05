«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

1759687080

05 октября 2025, 20:58

Калининградская «Балтика» одержала победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 2:0 в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Калининграде.

Забитыми мячами отметились Брайан Хиль (41-я минута, с пенальти) и Чинонсо Оффор (90+1).

«Балтика» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице РПЛ , набрав 20 очков. Махачкалинская команда с 10 очками занимает 12-е место.