Футболист Сидху умер в 22 года

Футболист английского полупрофессионального клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Сидху выступал за инклюзивную команду «Хэштег Юнайтед». По информации клуба, причиной смерти стала остановка сердца.
«Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более 2 часов, Раман, к сожалению, скончался в возрасте 22 лет. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье Рамана, его товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба.