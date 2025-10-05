  • Поиск
Футболист Сидху умер в 22 года

05 октября 2025, 21:57

Футболист английского полупрофессионального клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху скончался в возрасте 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сидху выступал за инклюзивную команду «Хэштег Юнайтед». По информации клуба, причиной смерти стала остановка сердца.

«Несмотря на все усилия спасателей, которые неустанно работали более 2 часов, Раман, к сожалению, скончался в возрасте 22 лет. Мы хотели бы выразить наши искренние соболезнования семье Рамана, его товарищам по команде», — говорится в заявлении клуба.

