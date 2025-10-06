  • Поиск
«Барселону» подозревают в махинациях при трансфере Малкома в 2018 году

вчера, 18:02

В Испании проводят новые разбирательства в отношении возможных финансовых махинаций «Барселоны».

На сей раз под подозрение попал трансфер в каталонский клуб бразильца Малкома из «Бордо». Переход был осуществлен в 2018 году, и испанская налоговая подозревает, что каталонский клуб осуществил незаконные действия, произведя выплату в размере 10 млн евро в пользу одного из посредников.

Под подозрением находится экс-президент клуба Хосеп Бартомеу и несколько человек из его окружения.

Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:04
ну для Барселоны махинации это нормально
shur
shur
вчера в 21:03
...наблюдаем,отслеживаем,обсуждаем...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:54
в январе 2026.
Лапорта, конечно, не самый лучший президент, но то как он выкручивается - грандиозно))
остальные - Бартомеу, Фонт, Пике и прочее - только разрушать клуб.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:48
А когда в Барселоне выборы президента клуба? Собирается ли Бартомеу в них участвовать? Может уши оттуда растут? Кто-то хочет не допустить к выборам бывшего президента?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:36
претензии тут предъявлять стоит не к Барсе, а к Бордо...
французы хотели больше денег....и они их получили от бартомеу.
а Малком честно сказал что с детства мечтает играть за Барселону
а не за Рому или Зенит.
Бордо все вернулось.
теперь французский клуб в третьей лиге
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:33
это Лапорта обвинил Бартомеу в финансовых махинациях при трансферах
Малкома и Гризманна.
и клуб оценил ущерб в 30 млн.
а Бартомеу все еще на свободе.
понятно, делился с кем надо при всех этих махинациях.
плюс, есть хорошие адвокаты.
надеюсь, это не поможет Бартомеу или его ставленнику выдвинут свою кандидатуру на предстоящих выборах.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:26
А когда копнут следующий трансфер иалкома в зенит, то обнаружится много нового и интересного. Там уже гопник Шурик Медведев руководил, те руками водил. Там и сумма была приличная, было есть где и чем поживиться. Деньги то бюджетные. А бюджетные не воруют только ленивые
112910415
112910415
вчера в 19:23
Руки прочь, интриганы! )
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:22
Ну похоже в налоговой большая нехватка денежных купюр...
7eaqk8ug83kb
7eaqk8ug83kb
вчера в 18:47
Махинации должны пресекаться, футбол должен быть чистым от мошенников и уголовников.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:33
Помню этот трансфер Малком договорился с Ромой и уже летел на самолете на подписанее контракта но Барса его выкрала. Тут явно без махинаций не обошлось. Нужно раз следовать это дело и наказать католонцев. Красная карточка Барселоне за не честную игру!! 🟥
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:26
пока не получит реальный тюремный срок, то заслуженно))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:09, ред.
Похоже с Бартомеу не слезут органы))
