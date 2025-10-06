«Барселону» подозревают в махинациях при трансфере Малкома в 2018 году

1759762941

вчера, 18:02

В Испании проводят новые разбирательства в отношении возможных финансовых махинаций «Барселоны».

На сей раз под подозрение попал трансфер в каталонский клуб бразильца из «Бордо». Переход был осуществлен в 2018 году, и испанская налоговая подозревает, что каталонский клуб осуществил незаконные действия, произведя выплату в размере 10 млн евро в пользу одного из посредников.

Под подозрением находится экс-президент клуба и несколько человек из его окружения.