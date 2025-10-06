«Барселону» подозревают в махинациях при трансфере Малкома в 2018 году

В Испании проводят новые разбирательства в отношении возможных финансовых махинаций «Барселоны».
На сей раз под подозрение попал трансфер в каталонский клуб бразильца Малкома из «Бордо». Переход был осуществлен в 2018 году, и испанская налоговая подозревает, что каталонский клуб осуществил незаконные действия, произведя выплату в размере 10 млн евро в пользу одного из посредников.
Под подозрением находится экс-президент клуба Хосеп Бартомеу и несколько человек из его окружения.
Лапорта, конечно, не самый лучший президент, но то как он выкручивается - грандиозно))
остальные - Бартомеу, Фонт, Пике и прочее - только разрушать клуб.
французы хотели больше денег....и они их получили от бартомеу.
а Малком честно сказал что с детства мечтает играть за Барселону
а не за Рому или Зенит.
Бордо все вернулось.
теперь французский клуб в третьей лиге
Малкома и Гризманна.
и клуб оценил ущерб в 30 млн.
а Бартомеу все еще на свободе.
понятно, делился с кем надо при всех этих махинациях.
плюс, есть хорошие адвокаты.
надеюсь, это не поможет Бартомеу или его ставленнику выдвинут свою кандидатуру на предстоящих выборах.
