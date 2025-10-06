Экс-игрок «Баварии» Сане повздорил с фанатами на Октоберфесте

1759780400

вчера, 22:53

Бывший футболист «Баварии» несколько дней назад посетил праздник Октоберфест в Мюнхене и стал жертвой провокации со стороны болельщиков.

Сообщается, что некоторые посетители начали выкрикивать оскорбления в адрес игрока и его нынешнего клуба — «Галатасарая», куда футболист перешел летом.

В дело пришлось вмешаться службе безопасности, которая разняла стороны конфликта.

Сам Сане так прокомментировал эпизод: