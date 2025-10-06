Экс-игрок «Баварии» Сане повздорил с фанатами на Октоберфесте

Бывший футболист «Баварии» Лерой Сане несколько дней назад посетил праздник Октоберфест в Мюнхене и стал жертвой провокации со стороны болельщиков.
Сообщается, что некоторые посетители начали выкрикивать оскорбления в адрес игрока и его нынешнего клуба — «Галатасарая», куда футболист перешел летом.
В дело пришлось вмешаться службе безопасности, которая разняла стороны конфликта.
Сам Сане так прокомментировал эпизод:
Меня лично провоцировали и оскорбляли в течение длительного времени, мой клуб, Галатасарай, также был оскорблен. В этой напряженной атмосфере меня также толкнули, и возникла короткая драка. В тот момент я должен был сохранять спокойствие и позволить им убежать. Для меня это будет урок, который я усвою.