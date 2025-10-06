  • Поиск
Экс-игрок «Баварии» Сане повздорил с фанатами на Октоберфесте

вчера, 22:53

Бывший футболист «Баварии» Лерой Сане несколько дней назад посетил праздник Октоберфест в Мюнхене и стал жертвой провокации со стороны болельщиков.

Сообщается, что некоторые посетители начали выкрикивать оскорбления в адрес игрока и его нынешнего клуба — «Галатасарая», куда футболист перешел летом.

В дело пришлось вмешаться службе безопасности, которая разняла стороны конфликта.

Сам Сане так прокомментировал эпизод:

Меня лично провоцировали и оскорбляли в течение длительного времени, мой клуб, Галатасарай, также был оскорблен. В этой напряженной атмосфере меня также толкнули, и возникла короткая драка. В тот момент я должен был сохранять спокойствие и позволить им убежать. Для меня это будет урок, который я усвою.

mnn8sq97sjq8
mnn8sq97sjq8
сегодня в 04:41
Наверно больше в Мюнхене не появится
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:37
" Для меня это будет урок, который я усвою." - " Не когда не препятствовать бегу - ведь бег полезен для здоровья "...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Хорошо, что позволил им убежать...
salleeh
salleeh
сегодня в 00:51
А зачем он вообще приперся туда? Сколько лет он валял дурака в Баварии?! Он изначально был создан для чемпионата Турции или России…
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:15
Наверное там просто табуретки не было)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:49
Бавария только выиграла что Сане ушел в Галатасарай.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:02, ред.
Слабак. На его месте Смолов или Кокоша разнесли бы весь Октоберфест))))
