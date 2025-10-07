  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаКазахстан. Премьер-лига 2025

18-летний вратарь «Кайрата» получил образовательный грант

вчера, 09:11

Голкиперу казахстанского «Кайрата» Шерхану Калмурзе предоставили образовательный грант. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана.

«Все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам. Это позволит им не только достигать высоких результатов в спорте, но и развиваться как всесторонние личности, способные успешно реализовать себя в различных сферах после завершения спортивной карьеры. Исторический результат, показанный юным вратарем, — яркий пример для всей казахстанской молодежи», — сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Калмурзе 18 лет, он является номинально третьим голкипером клуба. Из-за травм одноклубников он получил возможность дебютировать в Лиге чемпионов. Голкипер сыграл в играх против португальского «Спортинга» (1:4), в которой отбил пенальти, и испанского «Реала» (0:5).

Подписывайся в ВК
Все новости
Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с Ираном и Боливией
06 октября
Дивеев хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку
01 октября
В «Кайрате» назвали трогательной атмосферу в городе перед матчем с «Реалом»
29 сентября
Смолов рассказал, что пока не планирует заниматься стримерством
26 сентября
СлухиАндерсону грозит тюремное заключение, если он не заплатит алименты
23 сентября
Роналду получил такой же подарок, как Месси после финала ЧМ-2022
21 сентября Фото
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:38
счастливый билет вытянул
6asydwkvhq7u
6asydwkvhq7u
вчера в 10:11
Парень отличился, теперь гранты посыпались
Вещий
Вещий
вчера в 09:47
И куда он этот гранд определит.... хотелось бы знать....
shur
shur
вчера в 09:34
"Калмурзе 18 лет, он является номинально третьим голкипером клуба." Ну,желаем дорости до ......... !
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:33
Этот молодой человек просто получил практическую пользу от футбола.
h3azvn5mew5a
h3azvn5mew5a
вчера в 09:28
А основной вратарь получил пятёрку. От самого Реала, жаль правда, что не за знания
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 