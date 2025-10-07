18-летний вратарь «Кайрата» получил образовательный грант

1759817507

вчера, 09:11

Голкиперу казахстанского «Кайрата» предоставили образовательный грант. Об этом сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана.

«Все спортсмены должны получать качественное образование по международным стандартам. Это позволит им не только достигать высоких результатов в спорте, но и развиваться как всесторонние личности, способные успешно реализовать себя в различных сферах после завершения спортивной карьеры. Исторический результат, показанный юным вратарем, — яркий пример для всей казахстанской молодежи», — сказал министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек.

Калмурзе 18 лет, он является номинально третьим голкипером клуба. Из-за травм одноклубников он получил возможность дебютировать в Лиге чемпионов. Голкипер сыграл в играх против португальского «Спортинга» (1:4), в которой отбил пенальти, и испанского «Реала» (0:5).