Дивеев хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку

1759304194

01 октября 2025, 10:36

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА хотел бы съездить на рыбалку с вратарем и капитаном команды .

Акинфеев в этом сезоне вручает лучшим игрокам матча в составе ЦСКА специальные кепки с рыбой. У Дивеева их уже две, он лидирует среди всех футболистов.

«Я гонюсь за этими кепками. Если выиграю, то да, готов поехать с Игорем Акинфеевым на рыбалку, почему нет, — сказал Дивеев. — История с рыбалкой — великолепно. Я на рыбалку всегда в детстве ездил. Я очень люблю рыбалку».