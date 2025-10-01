  • Поиск
Дивеев хотел бы съездить с Акинфеевым на рыбалку

01 октября 2025, 10:36

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев хотел бы съездить на рыбалку с вратарем и капитаном команды Игорем Акинфеевым.

Акинфеев в этом сезоне вручает лучшим игрокам матча в составе ЦСКА специальные кепки с рыбой. У Дивеева их уже две, он лидирует среди всех футболистов.

«Я гонюсь за этими кепками. Если выиграю, то да, готов поехать с Игорем Акинфеевым на рыбалку, почему нет, — сказал Дивеев. — История с рыбалкой — великолепно. Я на рыбалку всегда в детстве ездил. Я очень люблю рыбалку».

Варвар7
Варвар7 ответ 112910415 (раскрыть)
01 октября в 17:09
"Без кепки и труда - не выловить рыбку из пруда"...)
hh7mra2r66z2
hh7mra2r66z2
01 октября в 16:16
В кепке-то лучше всего на морду ловить, только скорей надо ехать, а то через пару недель уже зубы стынуть будут
112910415
112910415
01 октября в 15:44
Без кепок-то нельзя с ним съездить?
lotsman
lotsman
01 октября в 14:50
Нет, дремать, глядя на поплавок, не по мне.) Меня один раз совратили на сазанью рыбалку, на Дон. Место там есть такое, Стародонье называется. Снасть особая, местная. Приманка макуха (жмых подсолничника, по нашему). Днём делать нечего, раков правда ловили. Раки там хорошие. Был с собой спиннинг, поохотился на сулу (судак по нашему). Вечером поставили снасти, повесили колокольчики и всё, смотри на звёзды.) К утру звякнули четыре из десяти колокольчиков. Сазаны по 3 - 4 кг. И вся рыбалка. Нет азарта охоты на достойного противника.)
sv_1969
sv_1969
01 октября в 13:59
Может и исполнится его мечта))
Red blu
Red blu
01 октября в 13:25
Классно придумал Акинфеев с вручением кепки лучшего игрока матча , где победитель поедет с Игорем на незабываемую рыбалку.
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
01 октября в 13:21
...привет Морской Волк! А я на старости лет всё больше на поплавок, у нас пруд недалеко, карасики, а в том году нашествие окуня...!!!
lotsman
lotsman ответ Alex_67 (раскрыть)
01 октября в 13:13
Рыбалка любит тишину, это только в том случае, что рыбак сам любит тишину, чтобы ему не мешали наслаждаться природой. Рыбу шумом не испугаешь, проверено.)
Alex_67
Alex_67
01 октября в 12:50
Болтун — рыбалка тишину любит. Кстати, а возьмёт ли Акинфеев его с собой?
lotsman
lotsman
01 октября в 12:29, ред.
А какую рыбалку любишь? Я, например, люблю спининг и нахлыст. Сидеть и смотреть на поплавок я не люблю, скучно.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 12:29
Хитрюга, рыбные места хочет узнать...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 октября в 11:09
Кто не рыбачил с детства тот многое потерял. Пожелаю Игорям :
Ни хвоста, ни чешуи.))))
Варвар7
Варвар7
01 октября в 11:07
"И рыбку съесть и кепку получить"...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Alex_67 (раскрыть)
01 октября в 10:59
Сначала сделали возврат ставок.
