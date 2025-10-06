Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с Ираном и Боливией

Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнил гимн России на матче сборной по футболу с командой Боливии, Наталья Подольская исполнит гимн перед игрой с иранцами. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана. 14 октября в Москве состоится встреча с боливийцами.
«Гимн России на матче с командой Ирана исполнит Наталья Подольская. Перед игрой состоится концерт группы „Браво“, также она выступит с номером открытия», — сообщили в департаменте.
«Гимн России перед матчем со сборной Боливии исполнит Александр Маршал. Ваня Дмитриенко исполнит песню „Шелк“ на номере закрытия», — добавили в РФС.
