Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с Ираном и Боливией

1759741664

вчера, 12:07

Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнил гимн России на матче сборной по футболу с командой Боливии, Наталья Подольская исполнит гимн перед игрой с иранцами. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ).

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана. 14 октября в Москве состоится встреча с боливийцами.

«Гимн России на матче с командой Ирана исполнит Наталья Подольская. Перед игрой состоится концерт группы „Браво“, также она выступит с номером открытия», — сообщили в департаменте.