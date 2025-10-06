  • Поиск
Подольская и Маршал исполнят гимн России на матчах с Ираном и Боливией

вчера, 12:07

Заслуженный артист РФ Александр Маршал исполнил гимн России на матче сборной по футболу с командой Боливии, Наталья Подольская исполнит гимн перед игрой с иранцами. Об этом сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана. 14 октября в Москве состоится встреча с боливийцами.

«Гимн России на матче с командой Ирана исполнит Наталья Подольская. Перед игрой состоится концерт группы „Браво“, также она выступит с номером открытия», — сообщили в департаменте.

«Гимн России перед матчем со сборной Боливии исполнит Александр Маршал. Ваня Дмитриенко исполнит песню „Шелк“ на номере закрытия», — добавили в РФС.

shur
shur
вчера в 22:20
...где любимый вид спорта- Футбол и это " Невинное Дитетко"???!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:17
...что за бред???!!! Реклама для курильщиков???!!!
"...Сгораю на губах твоих бордовым цветом
И ломай меня, как ломят сигареты..........."
112910415
112910415
вчера в 14:02
Должно получиться
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:55
Сойдёт, хотя они уже примелькались. Я бы ограничил количество артистов, которым разрешено исполнение Гимна России на официальных мероприятиях. Просто недавно слышал, как одна певица, очень известная, пыталась своим блеянием испортить один из символов нашей страны...
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:36
В зависимости от результатов матчей Ваня Дмитриенко будет петь свою песню "Шёлк"... грустно или бравурно...)
aehpqqe9nbgc
aehpqqe9nbgc
вчера в 13:34
Ну в принципе сойдут, если не накосячат
