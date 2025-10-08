Мажич заявил, что готов обсудить судейство в российском футболе с Аршавиным

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич готов встретиться с бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России Андреем Аршавиным для обсуждения судейских решений и правил.
Ранее Аршавин обратился к Мажичу с целью прояснить моменты назначения пенальти в матче Фонбет — Кубка России между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (2:0), который прошел 27 августа.
«Я отношусь к критике нормально. Аршавин — это очень уважаемый человек. Мы не встретились пока, но это возможно. Я с большим уважением отношусь к бывшим футболистам. А Аршавин, пожалуй, самый большой российский футболист за последние 20 лет, — сказал Мажич. — Игроки думают по-другому, его реакция была после двух пенальти в матче Кубка России „Балтика“ — ЦСКА. А мы должны следовать правилам и трактовкам, которые есть в футбольном судействе. Когда будет встреча с Аршавиным, не могу сказать, но это большая легенда. Готов встретиться».
А тут требует встречи и объяснений.
Ожидания - это твои проблемы, Андрюша.