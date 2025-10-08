  • Поиск
Мажич заявил, что готов обсудить судейство в российском футболе с Аршавиным

08 октября 2025, 09:00

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич готов встретиться с бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России Андреем Аршавиным для обсуждения судейских решений и правил.

Ранее Аршавин обратился к Мажичу с целью прояснить моменты назначения пенальти в матче Фонбет — Кубка России между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (2:0), который прошел 27 августа.

«Я отношусь к критике нормально. Аршавин — это очень уважаемый человек. Мы не встретились пока, но это возможно. Я с большим уважением отношусь к бывшим футболистам. А Аршавин, пожалуй, самый большой российский футболист за последние 20 лет, — сказал Мажич. — Игроки думают по-другому, его реакция была после двух пенальти в матче Кубка России „Балтика“ — ЦСКА. А мы должны следовать правилам и трактовкам, которые есть в футбольном судействе. Когда будет встреча с Аршавиным, не могу сказать, но это большая легенда. Готов встретиться».

Владимир Анохин
Владимир Анохин
08 октября в 11:12, ред.
Мажич должен понимать, что помимо того, что Аршавин, «пожалуй, самый большой российский футболист за последние 20 лет», он еще играл за «Зенит» и сегодня является сотрудником ФК «Зенит». И вполне естественно, что Аршавину не нравится, когда побеждают конкуренты его родного клуба в борьбе за звание чемпиона. Так что мнение Аршавина относительно футбольных правил можно считать предвзятым.
Прав Red Blue! Где возмущение Аршавина по судейству матча ЦСКА — «Краснодар»? А его нет и не будет! Потому что ничья между конкурентами «Зенита» — это идеальный для Аршавина вариант.
Vilar
Vilar
08 октября в 10:50
Мне непонятно одно: почему серб оказался самым умным, лучше всех знающим правила футбола, неподкупным, честным, авторитетным правдолюбом в России.
Из 145 млн. жителей нашей страны, никто не обладает такими качествами?
Может быть, открыть Академию обучения на футбольного судью? Вдруг найдётся, хоть один, обладающий вышеперечисленными качествами.
Red blu
Red blu
08 октября в 10:29, ред.
А что же Андрюша не возмущался когда ЦСКА не дали пенальти пробивать 100% в матче с Краснодаром? Где у ЦСКА практически отобрали 2 очка.

И что то он не возмущался когда Зениту дали пенальти пробивать в матче с ЦСКА 03.08.2025, где Зенит с помощью этого пенальти ушел от поражения.
Вещий
Вещий
08 октября в 10:19
Всем Добра!

На данный момент в группе "Без призов" 11 участников... Агент Смит присоединиться .... итого будет 12 участников. Чтобы группа состоялась нужно еще 8 желающих сыграть.... очень надеюсь что они найдутся.....

Добру Быть!
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
08 октября в 10:12
Здравствуйте, Володя! Ну да, говорить же что то нужно, делают вид, что работают)
CCCP1922
CCCP1922 ответ 112910415 (раскрыть)
08 октября в 10:09
Согласен, Мажич действует, как нормальный чиновник...
Варвар7
Варвар7
08 октября в 10:09
Жду плодотворной , продуктивной ,всеобъемлющей с последующими кардинальными изменениями в области судейства в положительную сторону...)))
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
08 октября в 10:05
Приветствую Саркис. У меня такое впечатление, что это просто дешёвый пиара со стороны Мажича. Пыль в глаза так сказать. Да и Андрюша вистов наберёт.
Муравьед
Муравьед
08 октября в 10:02, ред.
Аршавин пускай дальше окна рекламирует, а в судейские дела не лезет. Ожидания Аршавина это его проблемы.
STVA 1
STVA 1
08 октября в 10:01
К чему эти все закидоны... И что может чипсоед сказать дельного?
A.S.A
A.S.A
08 октября в 10:01
Аршавин конечно же знатная фигура в российском футболе, но вот как бывший игрок, должен понимать, раз судьи приняли решение, его уже не оспоришь после матча! Вопросы к судьям были и будут, но во каждый "начальник" в данном случае Мажич,публично будет защищать своих подопечных, а вот в "кабинете" может и пистон вставить! В АПЛ вон судьи чуть ли не в каждом матче чудят, но Ховард Вэбб всегда их защищает и даже когда дураку понятно, что судья косячнул, его всё равно оправбывают))))
Alex_67
Alex_67
08 октября в 09:58
Готовность Мажича обсуждать вопросы судейства вызывает уважение... Тем более, что его собеседником будет не кто-нибудь, Андрей Аршавин - один из лучших футболистов России в её новейшей истории. Кстати, можно ещё кого-то серьёзного пригласить. Считаю, встреча должна проходить в закрытом формате. Пусть поговорят, может поспорят... Проблемы судейства есть, очень серьёзные — их надо решать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 октября в 09:47, ред.
А поумнее собеседника не мог найти. ? У всех этих "легенд" свои правила игры в футбол. Все они сторонники своих клубов. Ещё Ловчева спросите!
25h8hdrqfmm8
25h8hdrqfmm8
08 октября в 09:45
Глава его научит в прикуску с чипсами
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 октября в 09:44, ред.
Разве Аршавин не человек в структуре Зенита?)
Мне кажется, это неправильно.что Мажич думает встретится с одним из руководителей клуба Зенит
112910415
112910415
08 октября в 09:40
Милорад Мажич ничуть не рвётся встречаться с большой легендой !
но отвечать что-то надо, коль спрашивают ...
shlomo
shlomo
08 октября в 09:39
Ну по поводу легенды это он перегнул палку... тем более "царь" может сильно на него обидится за такие слова...
lotsman
lotsman
08 октября в 09:34
Какие эпитеты в сторону Аршавина от Мажича!!! Прям памятник Андрюше пора ставить.)
jRest
jRest
08 октября в 09:24, ред.
Когда болельщики требовали объяснить почему так бездарно играла сборная, Аршавин что ответил?
А тут требует встречи и объяснений.
Ожидания - это твои проблемы, Андрюша.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 09:20
Пускай разъяснит все тонкости назначения или не назначения пенальти...
