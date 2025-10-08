Мажич заявил, что готов обсудить судейство в российском футболе с Аршавиным

1759903220

08 октября 2025, 09:00

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) готов встретиться с бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной России для обсуждения судейских решений и правил.

Ранее Аршавин обратился к Мажичу с целью прояснить моменты назначения пенальти в матче Фонбет — Кубка России между ЦСКА и калининградской «Балтикой» (2:0), который прошел 27 августа.