ЭСК РФС поддержала решение не удалять Акинфеева в матче с «Балтикой»

вчера, 19:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решения судьи Сергея Иванова по двум эпизодам матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Первый момент произошел на 42-й минуте, когда между вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым и защитником «Балтики» Кевином Андраде возник конфликт. Оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считали, что голкипер по итогам эпизода заслужил удаление. Второй эпизод, взятый на рассмотрение, случился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, когда ЦСКА забил победный гол. В «Балтике» просили рассмотреть возможное нарушение игрока ЦСКА Данила Кругового против футболиста калининградской команды Владислава Сауся перед взятием ворот.

После 10 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. Калининградский клуб занимает 6-е место с 17 очками. В 11-м туре ЦСКА примет «Спартак» 5 октября, «Балтика» в тот же день сыграет дома с махачкалинским «Динамо».

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:53
Акинфееву нужно учиться держать себя в руках.
shur
shur ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:17
...не Игорь, а Игорь Владимирович...!!!
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:09
Разве Игорь может поддаться на провокацию? Он же легенда!
Futurista
Futurista
вчера в 20:54, ред.
Казнить нельзя, помиловать )...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:54
ЕЩЁ БЫ ОНИ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ! Игарь легенда, а кто такая Балтика?
То-то же...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:39
Игорь поддался на провокацию со стороны Кевина, ЖК получили оба. ЭСК поддержал решетите судьи. Вопрос закрыт.
Мaikl2458
Мaikl2458
вчера в 20:31
Гнать его 30на....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:19
Ну если решили Акинфеева не удалять - то так тому и быть...)
