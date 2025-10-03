ЭСК РФС поддержала решение не удалять Акинфеева в матче с «Балтикой»

1759510255

вчера, 19:50

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза ( РФС ) поддержала решения судьи Сергея Иванова по двум эпизодам матча 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Об этом сообщила пресс-служба РФС .

Встреча прошла 28 сентября и завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Первый момент произошел на 42-й минуте, когда между вратарем ЦСКА и защитником «Балтики» Кевином Андраде возник конфликт. Оба игрока получили желтые карточки. В калининградском клубе считали, что голкипер по итогам эпизода заслужил удаление. Второй эпизод, взятый на рассмотрение, случился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, когда ЦСКА забил победный гол. В «Балтике» просили рассмотреть возможное нарушение игрока ЦСКА Данила Кругового против футболиста калининградской команды Владислава Сауся перед взятием ворот.