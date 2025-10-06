В ЦСКА считают, что арбитр хорошо отработал дерби со «Спартаком»

1759731142

вчера, 09:12

Главный арбитр встречи Артем Чистяков хорошо отработал матч 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между ЦСКА и московским «Спартаком». Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА .

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. В ворота красно-белых был назначен пенальти, также был отменен гол армейцев в первом тайме.

«Яркие положительные эмоции, тяжелый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решен, но нет, „Спартак“ вернулся в игру, на определенном этапе владел преимуществом, — сказал Бабаев. — Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счет, добились важной победы».

«Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери ( VAR ) справился и принимал правильные решения. Это касается и отмененного гола в ворота „Спартака“, пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи VAR . Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку», — добавил Бабаев.