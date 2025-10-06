  • Поиск
В ЦСКА считают, что арбитр хорошо отработал дерби со «Спартаком»

вчера, 09:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный арбитр встречи Артем Чистяков хорошо отработал матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и московским «Спартаком». Такое мнение высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. В ворота красно-белых был назначен пенальти, также был отменен гол армейцев в первом тайме.

«Яркие положительные эмоции, тяжелый матч, дерби удалось. Казалось, что к 20-й минуте вопрос с победителем решен, но нет, „Спартак“ вернулся в игру, на определенном этапе владел преимуществом, — сказал Бабаев. — Но самое главное, что ребята держались, имели возможность увеличить счет, добились важной победы».

«Очень тяжелый матч для судьи. Не готов комментировать все эпизоды. Наверняка будет много анализа и обсуждений, комментариев, но, как мне показалось, по первому впечатлению без дополнительных просмотров, во всех эпизодах судья вместе с системой видеоассистента рефери (VAR) справился и принимал правильные решения. Это касается и отмененного гола в ворота „Спартака“, пенальти, который мы не просили, но это так называемый пенальти эпохи VAR. Когда есть касание в штрафной, нарушение правил, то ставится мяч на точку», — добавил Бабаев.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 11 матчах.

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:37
)))) Не стоит выдавать желаемое за действительное .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 22:33
Так же чисто он съездил по лицу Гарсии . Дальше что ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 22:32
У вратарей нет никаких преимуществ перед полевыми игроками ,за исключением игры руками .
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:59
Чистяков смотрел в сторону центра поля в момент фола. Он обернулся когда Алеррандро уже падал.
Red blu
Red blu ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Да мы тоже видели помощь судеек в вашу сторону, Джику за грубые фолы не стали удалять. Всю игру его жалели.


Экс арбитр Егоров: " Пенальти на 12-й минуте – того самого эпизода, где фол очевиден.
Проблема не в месте контакта, а в том, что арбитры будто не слышали друг друга. На стоп-кадрах видно, что главный этот момент просто упустил из поля зрения – а ведь в дерби такие вещи стоят дорого. Решение в итоге правильное"

И классный гол Кругового отменили. Так что Спартак ещё отскочил от счета 4:2
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:17
Нет. Не было возможности там придраться.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 19:15
Да я не спорю ,но если бы захотели ,то придрались бы ! Нет ? ))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Тороп чисто в мяч сыграл. Придраться, как-раз, не к чему.
И в таких ситуациях у вратарей всегда преимущество перед полевыми игроками.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 19:11
Футболисты все пытаются бить по мячу ,но не всегда попадают . В этом случае одновременно от Торопа пострадали и мяч и Гарсия . Придраться можно было бы ,при желании . И на это были более веские причины ,нежели с первым пенальти . Но у Мешкова на ВАР ,в этот день , были ,видимо .други планы ! Режиссёр ,как никак . ))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 19:10
"Типа ,Гарсия ударил Торопа своим носом ,со всего маху ,по кулаку ,а потом рухнул ? )))))))))))))" - и что Вы в этом увидели смешного? В футболе такое часто, когда вратарь выбивает руками верховой мяч, а соперник, выпрыгнувший сяграть головой не успевает к мячу и получает "по кумполу". В этом нарушения нет. Если бы Тороп не попал по мячу, но попал по голове соперника, то был бы заслуженный пеналь.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Муравьед (раскрыть)
вчера в 19:06
В этом плане никто и не ноет . То ,что Станкович в первые 20-ть минут проиграл тактически ,и что в воротах Спартака стоял "любитель Максименко " ,благодаря сербу - это признаётся всеми болельщиками Спартака .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:01
Типа ,Гарсия ударил Торопа своим носом ,со всего маху ,по кулаку ,а потом рухнул ? ))))))))))))) Задержка за футболку ,как это было в том моменте с Обляковым ,не считается за нарушением - это сплошь и рядом . Так что ,ваша заслуга - это 1-й и 3-й голы . В остальном - это помощь судеек . Ну ничего ,будет ещё 2-й круг .
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:20, ред.
Да, да скажите спасибо что не удалили Джику за грубую игру. Пожалел его судья.
Zak11
Zak11 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 17:03
За что еще спасибо сказать?) За адекватное решение арбитра, которых мало было в матче? Ну если только так)
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 16:42, ред.
Правильно Вы пропустили 3 гола. Счёт 3:2.
Скажите ещё спасибо что четвертый гол отменили, а то было бы 4:2
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Не знаю как здесь вставлять картинки. Вот ссылка на момент контакта:
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/fb24/3pLUYBawf
Смотреть здесь: https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvvideo_NI2252355_clip_CSKA___Spartak_20_Gol_Ivana_Oblakova_s_penalti_video_MIR_Rossijskaja_Premjer_Liga_Futbol
Вот ссылка на скрин, как в Вашем сообщении, но больше по размеру:
https://thumb.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/vkgM/yuhZVvyYU

Левая нога Джедсона слегка согнута в колене. По вертикальной проекции, колено, возможно, на пару сантиметров впереди носка бутцы, который даже не касатеся линии. При этом есть контакт колена с икроножной мышцей Алеррандро. То бишь, если даже не половина, то треть голеностопа и стопа Алеррандро в штрафной.
Zak11
Zak11 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 16:14, ред.
Я вообще очень хотел чтобы его поменяли после первого тайма, но сербы вообще какой то ералаш из состава и замен устроили. Джику провалил матч объективно и еще его эти эмоции вообще были абсолютно излишними. По поводу пенальти я уже всё сказал, я прислал кадр. В ответ только "смотрел обзор, там четко показали стоп-кадр где всё видно и бла бла бла" Ну так пришлите скриншот то тогда) Для меня этот пенальти высосан из пальца. Первый тайм за армейцами, я согласен, но второй тайм за нами был. Ничья была более логична. И пропустили мы 3 гола, играть руками вроде как еще нельзя
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 14:45, ред.
После того как пропустили 4 гола в первом тайме, только и остаётся искать отмазки.
Абсолютно справедливый и честный пенальти, кстати выскажетесь по игре Джику, как он умудрился доиграть матч при таком количестве грубых фолов? Почему судья его все время прощал?
Red blu
Red blu ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 14:23, ред.
Вам тоже карточек недодали приличное количество, ты только говоришь о пенальти. Плюс отменили 4 гол в ворота Спартака. Хотя там сначала фолил игрок Спартака.
Red blu
Red blu ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Вот, вот на верхнем твоём кадре видно, что только колено Алеррандро уже вышла за линию, а остальной ноги на твоём примере не видно. Так же приводишь момент внизу кадр где не показано что игрок Спартака начинает нарушение правил когда нога Алеррандро ещё на линии.

Я смотрел обзор Дерби по телевидению после матча. Там четко показали СТОП КАДР, где нарушение и нога Алеррандро была ещё на линии. А по правилам если даже кончик бутсы ещё на линии это пенальти.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 14:22, ред.
Пенальти еще б в центре поля поставил
Сп62
Сп62 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 14:19
Вот по таким кадрам и выносится "объективное" решение. И всегда ясно в чью пользу.
Zak11
Zak11 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 14:07
Вам тоже карточек недодали приличное количество, ты только говоришь о косяках в судействе в сторону Спартака. А в сторону ЦСКА все идеально было что-ли?
Zak11
Zak11 ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 14:03
Ну мне кажется что тем кому выгоднее и хочется видеть пенальти - они его увидят. Я объективно не вижу чтобы фол был в штрафной, в штрафной находится только нога Жедсона
Сп62
Сп62
вчера в 14:01
Упрямый ты товарищ. Тебе уже раз 15 объясняли, что ни кто не спорит по поводу фола. Вопрос в том, что не было объективных оснований фиксировать его в штрафной площади. Смог бы ты определить взятие ворот с одинадцатиметровой отметки, когда мяч находится в воздухе? Нет. А здесь определили наблюдая, когда Алеррандо двигался почти прямо на камеру.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 13:53
Тороп бил по мячу, но не в лицо Гарсии. Зачем же выдумывать?
Муравьед
Муравьед
вчера в 13:50
Зря КБ ищут кошку в темной комнате. Не замечая как отвратительно их команда начала дерби. Пропустив в первом тайме 4 гола. Претензии должны быть к своим игрокам и тренерскому штабу, а не переводить стрелки на судей.
Red blu
Red blu ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 13:23, ред.
Это не факт. Факт это VAR где зафиксирован фол игрока Спартака на Алеррандро. А ещё факт что VAR решил помочь Спартаку отменив 4 гол в ворота Спартака заметив нарушение Облякова но проигнарировав что сначало было нарушение на Облякове и только потом рука коснулась мяча. А ещё три жёлтые карточки Джику, из которых он получил только одну. Симуляцию Солари в штрафной за которую жёлтую не дали.
Кстати Тороп на повторе было видно сначала играет кулаком в мяч, а потом Гарсия влетает своей головой в руку Торопа.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:01
То ,что пенальти был левый ,говорит один единственный факт - куда ставит мяч сам Чистяков , для пробития штрафного ,им же и зафиксированным . В трёх метрах от штрафной , но никак не в штрафную !!!! А с помощью Мешкова , эту точку затащили в штрафную . Пенальти высосан из пальца . А что помешало Мешкову высосать из другого пальца пенальти на Умярове ? Или же в моменте ,когда Тороп ,на выходе , бьёт Гарсию кулаком в лицо ? Я не ною ,а констатирую факты !
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 12:55
Интересный момент: Чистяков не видел момент нарушения на Алерандро, он увидел только падение и свистнул штрафной в пользу коней. А потом уже ВАР определили "географию".
