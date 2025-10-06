«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) по просьбе московского «Спартака» разберет два эпизода матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.
«Обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — говорится в сообщении.
По итогам 11 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» занимает 6-е место, набрав 18 очков.
Как минимум, в одном из своих комментариев он прямо написал, что ненавидит ЦСКА. Но это исключительно его проблемы. Ненависть разрушает.
К моему глубокому сожалению, Ваши комментарии выделены серым цветом, поэтому не могу напрямую отвечать на них.
Включаем логику.
"Судья был предвзят и фол этот на Барко один из пяти минимум, где рефери дал играть нашему сопернику." - допустим, что Чистяков был предвзят. Вы считаете Мешкова тоже предвзятым, невзирая на то, что именно он не согласился с решением Чистякова засчитать четвёртый гол в ворота Спартака? Какая религия не позволяет Вам считать, что если бы Кисляк совершил фол на Барко, то Мешков указал бы на это Чистякову?
Мне не нравятся многие говорильники, ибо никто из них рядом не стоял по качеству комментаторства рядом с великим Озеровым, но я согласен с тем моментом, когда они говорят: Смотрите на реакцию игроков, ибо игроки лучше всех понимают был фол или нет. Смотрите на реакцию Барко после момента с Кисляком. Он резво вскочил и даже намёка на обращение к арбитру не было. Он понимал, что был самый обыкновенный игровой момент, но не фол.
Вы считаете, что судьи предвзяты к соперникам ЦСКА и помогают коням? Тогда ответьте на вопрос: Почему в этом сезоне, за 11 туров, в трёх матчах (это чуть более четверти) армейцам отменили 3 гола из-за "внезапно обнаруженных" фолах в фазе атаки? Это так арбитры помогают коням выигрывать?
"Вы оскорбили игрока Спартака, лучшего игрока Спартака" - это Жедсон лично Вам сообщил, что его оскорбляет мой сленг? В таком случае, я готов перед ним извиниться. Но, если это Ваше восприятие, то я не доктор, чтобы лечить тараканов в чужой голове.
Вы не любите Кисляка, Вы ненавидите ЦСКА - это факт, а причины не важны. Это Ваш выбор, Вам с ним жить.
Берегите печень и здоровья Вам!
Спартач это школьник, который после матча с горяча пишет комменты, но не ведущий игрок Спартака Жедсон.
Когда я пишу конюшня, пони, конявые, лошади то меня отправляют в бан
Я про Кисляка не пишу гадостей, я пишу истину
К Кисляку у меня ничего нет, я люблю людей, я не люблю медийность Кисляка, которую лепят, используя медиа и не особо пытливые умы, не способные увидеть его бесполезность в трёх последних матчах
"Видна предвзятость и пренебрежение "спартач", " мясные"" - я использую сленг к которому привык за десятилетия.
"Кисляк не коснулся мяча, его успел отправить Барко дальше не по адресу, и мгновением позже в него влетел Кисляк, это без моей любви/не любви к пацану, мне он по барабану." - Вам не "по барабану", свою нелюбовь к Кисляку и ненависть к ЦСКА Вы высказывали публично. Теперь-то уж чего вилять?
По моменту. Если бы было нарушение Кисляка, то и пеналь бы не дали. Гол отменили из-за фазы атаки, почему Вы решили, что нарушение Матвея пропустили бы?
Да, первоначально я перепутал с подкатом Глебова перед первым мячом. В случае Барко-Кисляк, контакт если и был, то минимальный. Барко завалился влево, в противоход Кисляку, и сразу вскочил. Был бы контакт, Барко бы изображал умирающего лебедя.
Кордоба тоже играл в мяч, но его удалили.
Умярову зарядили по ноге знатно, но не берусь судить накладка это или фол.
На Чалове такие пенальти ставили только так. А Кисляка против Сочи, помните, чуть коснулись и рухнул. Молодой, а уже как Алеандро симулянт
А по факту даже момент не смотрели. Кисляк не коснулся мяча, его успел отправить Барко дальше не по адресу, и мгновением позже в него влетел Кисляк, это без моей любви/не любви к пацану, мне он по барабану. То что было позже можете трактовать как хотите и гордиться этим победным действием Алеандро
Как гововаривала одна моя знакомая: Каждомк надо дать шанс 79...ться.
Попробуйте на бегу зацепить одной своей ногой за другую. Можете быть уверены, у Вас не получится. А вот если кто-нибудь сзади Вас подобьёт одну ногу с наружней стороны, Вы нырнёте носом вперёд.
В моменте явно видно, как спартач подбивает правую ногу Алеррандро после чего последний и спотыкается правой ногой за левую. Никакие захваты за майку там и близко не стояли. )
Да, спартач не намеревался сбивать армейца. Поэтому это не "левый" пеналь, а "глупейший". Один из самых глупейших, что я видел за свою жизнь.
И у нас два последних российских трофея и идем на третий. А они и понабрали за большие деньги игроков, а их Челестине с Кирюхой Глебовым и Кисляком громят к 18 минуте дерби.
В матче у судьи получилось так же)...
Запомните для болельщиков Спартака: в играх их команды правила нарушают ТОЛЬКО соперники.
Эпизод с пенальти не верен в зародыше, где Кисляк вынес ноги Барко, свалив его на газон, дальше смотреть не чего.
Но если и смотреть, то фолил Жедсон рукой на горчичник, задерживая за майку, а ногу парнишка запрокинул на контакт, которой искал и нашёл, но падать стал после захвата за майку.
Вопрос к мясным: Фол на Алеррандро был?
Посмотрим скока придумают Локомотиву!
По пенальти у меня вопросов нет, там точно такой же момент как в отмененном пенальти Кайрату в матче против Реала, игрок соперника сделал движение не в сторону от мяча и выдвинул ногу в поиске касания. Такие пенальти не ставят в европе со времен симулянта Салаха и Садьо Мане. Игрок подставился наглым образом, смещаясь в сторону от мяча, судья даже не пытался в этом разобраться, а лишь смотрел картинку, а не эпизод. Он собирался нарисовать пену.
Но к судье у меня меньше претензий чем к Джику по первому и третьему голу, это чисто его голы. И хорошо, что его не удалили, основания для этого были все.
Бороться нужно против профессиональных "пенальтистов", как игроки ЦСКА на примере назначенного пенальти, когда нападающие рисуют нарушение, вместо игры в мяч играя в бегущего рядом защитника...
Не врежется, так "заденет" и тогда уже можно хвататься за причинное место, как в случае с удалением Кордобы и прыгать Акинфееву с компанией...
Я уже, было, удивился вчера, что не было подобной новости. Ан, нет, мясные не подкачали. )
