«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

06 октября 2025, 23:19

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС ) по просьбе московского «Спартака» разберет два эпизода матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного ЦСКА . Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

«Обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА . На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — говорится в сообщении.