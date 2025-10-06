  • Поиск
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

06 октября 2025, 23:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) по просьбе московского «Спартака» разберет два эпизода матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

«Обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА. На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандеша. На 70-й минуте не назначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — говорится в сообщении.

По итогам 11 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 24 очками. «Спартак» занимает 6-е место, набрав 18 очков.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:02
Это не просто неприязнь.
Как минимум, в одном из своих комментариев он прямо написал, что ненавидит ЦСКА. Но это исключительно его проблемы. Ненависть разрушает.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
вчера в 17:00, ред.
25процентный клоун
К моему глубокому сожалению, Ваши комментарии выделены серым цветом, поэтому не могу напрямую отвечать на них.
Включаем логику.
"Судья был предвзят и фол этот на Барко один из пяти минимум, где рефери дал играть нашему сопернику." - допустим, что Чистяков был предвзят. Вы считаете Мешкова тоже предвзятым, невзирая на то, что именно он не согласился с решением Чистякова засчитать четвёртый гол в ворота Спартака? Какая религия не позволяет Вам считать, что если бы Кисляк совершил фол на Барко, то Мешков указал бы на это Чистякову?
Мне не нравятся многие говорильники, ибо никто из них рядом не стоял по качеству комментаторства рядом с великим Озеровым, но я согласен с тем моментом, когда они говорят: Смотрите на реакцию игроков, ибо игроки лучше всех понимают был фол или нет. Смотрите на реакцию Барко после момента с Кисляком. Он резво вскочил и даже намёка на обращение к арбитру не было. Он понимал, что был самый обыкновенный игровой момент, но не фол.
Вы считаете, что судьи предвзяты к соперникам ЦСКА и помогают коням? Тогда ответьте на вопрос: Почему в этом сезоне, за 11 туров, в трёх матчах (это чуть более четверти) армейцам отменили 3 гола из-за "внезапно обнаруженных" фолах в фазе атаки? Это так арбитры помогают коням выигрывать?

"Вы оскорбили игрока Спартака, лучшего игрока Спартака" - это Жедсон лично Вам сообщил, что его оскорбляет мой сленг? В таком случае, я готов перед ним извиниться. Но, если это Ваше восприятие, то я не доктор, чтобы лечить тараканов в чужой голове.

Вы не любите Кисляка, Вы ненавидите ЦСКА - это факт, а причины не важны. Это Ваш выбор, Вам с ним жить.

Берегите печень и здоровья Вам!
Муравьед
Муравьед
вчера в 16:34, ред.
Спартак сам виноват что проиграл, как говорят обычно (игроки забыли выйти из раздевалки) ужасно начали играть в дерби, а то что сейчас пытаются свой косяк перевести на судью выглядит как - отмазка.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 16:18
У него не "нелюбовь" у ЦСКА, у него патологическая неприязнь к ЦСКА. Причин сотни, но одна из них в 21 веке за 24 года КБ только 3раза были выше ЦСКА в итоговой таблице. Как это можно стерпеть* Легко. Пусть привыкают. Или как говорил еще Газзаев, пусть больше и лучше тренируются. Благо им быдлотренра оставили.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    вчера в 16:11
    Там реально было не 2, а 3-4 желтых. Он всю игру грубил и хамил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 16:11
      cska1948
      cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 15:26
      Если вы не согласны, то опровергайте. Только я не могу себе представить, как можно опровергнуть то, что болельщики Спартака ноют о том, что их постоянно засуживают, больше, чем все вместе взятые болельщики других клубов.
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan
      вчера в 14:43, ред.
      25процентный клоун
      "Видна предвзятость и пренебрежение "спартач", " мясные"" - я использую сленг к которому привык за десятилетия.
      "Кисляк не коснулся мяча, его успел отправить Барко дальше не по адресу, и мгновением позже в него влетел Кисляк, это без моей любви/не любви к пацану, мне он по барабану." - Вам не "по барабану", свою нелюбовь к Кисляку и ненависть к ЦСКА Вы высказывали публично. Теперь-то уж чего вилять?

      По моменту. Если бы было нарушение Кисляка, то и пеналь бы не дали. Гол отменили из-за фазы атаки, почему Вы решили, что нарушение Матвея пропустили бы?
      Да, первоначально я перепутал с подкатом Глебова перед первым мячом. В случае Барко-Кисляк, контакт если и был, то минимальный. Барко завалился влево, в противоход Кисляку, и сразу вскочил. Был бы контакт, Барко бы изображал умирающего лебедя.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 14:18
      Гогер90

      Кордоба тоже играл в мяч, но его удалили.
      Умярову зарядили по ноге знатно, но не берусь судить накладка это или фол.
      На Чалове такие пенальти ставили только так. А Кисляка против Сочи, помните, чуть коснулись и рухнул. Молодой, а уже как Алеандро симулянт
      Goger90
      Goger90
      вчера в 14:05
      Эпизод с Умяровым очевиднейший. Честно говоря, в моменте тоже почудилось, что его сбили, но повтор не оставил сомнений, что игра была в мяч.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
      вчера в 14:03
        ЦВБП - Forza Milan
        ЦВБП - Forza Milan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        вчера в 13:49
        С 90-х она "народная" в кавычках.
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 13:44
        Пускай в Спартаке скажут спасибо что ещё судья Чистяков пожалел Джику и не удалил его за две жёлтые карточки, хотя предпосылки на протяжении всей игры были. Думаю, Чистяков посчитал, что рановато показал защитнику Джике жёлтую. Наказал бы позже было бы проще показать вторую.
        ЦВБП - Forza Milan
        ЦВБП - Forza Milan ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 13:37
        Я им дал шанс. )))
        Как гововаривала одна моя знакомая: Каждомк надо дать шанс 79...ться.
        ЦВБП - Forza Milan
        ЦВБП - Forza Milan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 13:36, ред.
        Знаю Вашу нелюбовь к Матвею, но Кисляк сыграл чисто в мяч.
        Попробуйте на бегу зацепить одной своей ногой за другую. Можете быть уверены, у Вас не получится. А вот если кто-нибудь сзади Вас подобьёт одну ногу с наружней стороны, Вы нырнёте носом вперёд.
        В моменте явно видно, как спартач подбивает правую ногу Алеррандро после чего последний и спотыкается правой ногой за левую. Никакие захваты за майку там и близко не стояли. )
        Да, спартач не намеревался сбивать армейца. Поэтому это не "левый" пеналь, а "глупейший". Один из самых глупейших, что я видел за свою жизнь.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 13:34, ред.
          Red blu
          Red blu
          вчера в 13:26, ред.
          Это хорошо, значит в Спартаке реально не понимают, что мы сильнее. КБ думают, как всегда, что виноват судья. На самом деле судейка спас их от разгрома, отменив с помощью ВАР. 4 мяч Кругового. Должны были получить свою пятеру, как "Рубин" . Но, еще раз повторюсь, это хорошо. Потому как, причем все, не могут понять, что мы сила. Бюджет шестой в РПЛ. Николич ушел после победы в кубке России. Новый тренер Челестини пришел всего за месяц до старта нового сезона..
          И у нас два последних российских трофея и идем на третий. А они и понабрали за большие деньги игроков, а их Челестине с Кирюхой Глебовым и Кисляком громят к 18 минуте дерби.
          Futurista
          Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
          вчера в 13:14, ред.
          Как у Вас всё чётенько получается и всё в пользу ЦСКА...
          В матче у судьи получилось так же)...
          cska1948
          cska1948 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
          вчера в 12:04
          Да, а все пенальти в ворота Спартака для них левые.
          cska1948
          cska1948 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
          вчера в 12:03
          Неужели вы настолько наивный и думаете, что они вам ответят: "Конечно, был"?
          Запомните для болельщиков Спартака: в играх их команды правила нарушают ТОЛЬКО соперники.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
          вчера в 11:41
          Ответ мясных :
          Эпизод с пенальти не верен в зародыше, где Кисляк вынес ноги Барко, свалив его на газон, дальше смотреть не чего.
          Но если и смотреть, то фолил Жедсон рукой на горчичник, задерживая за майку, а ногу парнишка запрокинул на контакт, которой искал и нашёл, но падать стал после захвата за майку.
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА
          вчера в 11:17
          Пусть после драки кулачками помашут для самоуспокоения)))).
          ЦВБП - Forza Milan
          ЦВБП - Forza Milan
          вчера в 10:42
          Я сразу написал, что пенальти необязательный и вызовет много воя на болотах.
          Вопрос к мясным: Фол на Алеррандро был?
          Шуня771
          Шуня771
          вчера в 10:39
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ valeron4321 (раскрыть)
            вчера в 10:27, ред.
              25процентный клоун
              25процентный клоун ответ valeron4321 (раскрыть)
              вчера в 10:00
              И у нас были симулянты и случаи с симуляциями, это часть футбола, пусть и самая противная. Один Соболев чего стоил.
              25процентный клоун
              25процентный клоун
              вчера в 09:43, ред.
              Самое интересное, и об этом никто не говорит, но эпизод с пенальти начался с грубейшего отбора в центре поля, как и все контрвыпады соперника в первом тайме. Будь наш судейка игра бы по другому сложилась в первом тайме, а так он свистел все наши фолы и не свистел соперника, который рубил наших и играл в волейбол руками. У меня именно претензии в этом, ведь спартаковцы ни одного грубого приема не провели в первом тайме.
              По пенальти у меня вопросов нет, там точно такой же момент как в отмененном пенальти Кайрату в матче против Реала, игрок соперника сделал движение не в сторону от мяча и выдвинул ногу в поиске касания. Такие пенальти не ставят в европе со времен симулянта Салаха и Садьо Мане. Игрок подставился наглым образом, смещаясь в сторону от мяча, судья даже не пытался в этом разобраться, а лишь смотрел картинку, а не эпизод. Он собирался нарисовать пену.
              Но к судье у меня меньше претензий чем к Джику по первому и третьему голу, это чисто его голы. И хорошо, что его не удалили, основания для этого были все.
              valeron4321
              valeron4321
              вчера в 09:05, ред.
              Я как болельщик Спартака против таких заявлений.
              Бороться нужно против профессиональных "пенальтистов", как игроки ЦСКА на примере назначенного пенальти, когда нападающие рисуют нарушение, вместо игры в мяч играя в бегущего рядом защитника...
              Не врежется, так "заденет" и тогда уже можно хвататься за причинное место, как в случае с удалением Кордобы и прыгать Акинфееву с компанией...
              ЦВБП - Forza Milan
              ЦВБП - Forza Milan
              вчера в 08:52
              Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.

              Я уже, было, удивился вчера, что не было подобной новости. Ан, нет, мясные не подкачали. )
              Гость
