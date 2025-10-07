  • Поиск
В ЦСКА объяснили, почему не обратились в ЭСК по итогам игры со «Спартаком»

вчера, 17:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский ЦСКА не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам игры 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», так как в целом судьи качественно отработали матч. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Красно-белые попросили ЭСК РФС разобрать два момента игры. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«Нет желания и смысла останавливаться на эпизодах и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также неудалением Александера Джику из-за непоказанной второй желтой карточки не будет, — сказал Брейдо. — Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке. Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. Вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились».

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА
06 октября
В ЦСКА считают, что арбитр хорошо отработал дерби со «Спартаком»
06 октября
ЭСК РФС поддержала решение не удалять Акинфеева в матче с «Балтикой»
03 октября
Артем Чистяков рассудит матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»
03 октября
«Пари НН» в матче со «Спартаком» лишился гола и получил пенальти из-за VAR
01 октября
Не получавший назначений с августа Кукуян рассудит «Пари НН» и Спартак"
29 сентября
 
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 22:57
потому что победили
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 22:57
    Barsuk_10
    Barsuk_10
    вчера в 22:32
    Ещё бы, в их пользу пенальти придумали и арбитр на все симуляции конских купился.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Мясные уже подсуетились. Мы со стороны посмотрим.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 22:12
    Совершенно ничего. Так, треплемся от скуки. До следующего тура ещё далеко.
    ABir
    ABir
    вчера в 22:00
    Лучше бы обратились в комиссию по вопросу о назначении весьма сомнительного пенальти в ворота Спартака,
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Все гораздо проще. Пускать слезы и сопли - это удел Спартака. А наш клуб выше этого и вдет себя достойно. Но что взять с клуба. у которого тренер быдлоган и все это видят.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:23
    Армейцы рассудили правильно. Матч был очень жарким, со множеством жёстких единоборств, настоящее дерби. Судье было сложно судить такой матч. Жалобы в ЭСК ничего не решат а только лишняя нервотрёпка.
    Варвар7
    Варвар7 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 21:22
    Вот хоть убейте , ну ни как не пойму , что Вы мне пытаетесь доказать? Да и не только Вы...
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Ну немного не так ))
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:17
    Ответ Unkle_Istwan : - А из Вашего поста понял , что Вы как раз и не довольны работой судей...)))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 21:16
    Просто к тому, что игра, безусловно, продолжается не 18 минут. Но, как Вы правильно подметили, счёт на табло. Значит коням хватило 17 минут и одной секунды, чтобы выиграть матч. )
    Вы правы и в том, что 17:01 - это восемнадцатая минута. А если исключить время затраченное ВАР на пеналь, то окажется, что ЦСКА не повторили, а побили рекорд 194(7?)дремучего года, ибо тогда остановок на ВАР не было. )
    Варвар7
    Варвар7 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
    вчера в 21:12, ред.
    Это вы к чему ? Я что оспариваю результат игры? В моём первом посту безобидная шутка на последнюю фразу в статье - "что в воскресенье арбитры точно справились»". )
    Вы же начинаете мне , что то доказывать не пойму только что? Счёт матча 3- 2 в пользу ЦСКА, он зафиксирован на табло и протоколе матча и увы но это поражения Спартака...
    Кстати - 17 мин 01 сек - это уже 18 мин...)
    И гол на 41 минуте отменили тоже судьи...)))
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 21:04
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Варвар7 (раскрыть)
      вчера в 20:51, ред.
      ЦСКА за 17 минут (на секундомере было 17 мин. 01 сек. когда Круговой забил третий) сделали столько, сколько Спартак не сделал за всё оставшееся время. Плюс отличная атака с отменённым голом на 41-й минуте.
      ЦВБП - Forza Milan
      ЦВБП - Forza Milan ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 20:48
      По вопросу какого пенальти?
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      вчера в 20:28
      Надо было напрячь ЭСК , пускай объясняют, почему отменили гол. Почему не выписали пару желтых Джику. Почему не удалили Заболотного. И тд.
      Vadik
      Vadik
      вчера в 20:15
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 20:14
        Может и надо было обратиться
        Варвар7
        Варвар7 ответ Balbes77773 (раскрыть)
        вчера в 19:57
        А Вы считаете , что игра продолжается 18 минут?)
        Balbes77773
        Balbes77773 ответ Варвар7 (раскрыть)
        вчера в 19:54
        Вам арбитры забили три штуки за 18 минут?
        Сп62
        Сп62
        вчера в 19:35
        По вопросу пенальти ЦСКА обращаться не стали. Благоразумно.
        Red blu
        Red blu
        вчера в 19:33
        Совершенно верно , надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. Сейчас Спартак пытается убедить своих болельщиков ,что в поражении виноват судья, а не плохая игра всей команды первые 20 минут, где получили трешку от ЦСКА
        shlomo2
        shlomo2
        вчера в 19:10
        Ну да... ну да... а вот если бы проиграли бы этот матч то ...
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 18:44
        Не стал\и обращаться в ЭСК и правильно, толку мало, шума много))).
        112910415
        112910415
        вчера в 18:43
        Если смотреть на вещи философски, картины жизни открываются с совсем другой стороны
        Варвар7
        Варвар7
        вчера в 18:39
        В общем в воскресение судили арбитры, всем арбитрам арбитры...)))
