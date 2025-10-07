В ЦСКА объяснили, почему не обратились в ЭСК по итогам игры со «Спартаком»

Московский ЦСКА не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам игры 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», так как в целом судьи качественно отработали матч. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Красно-белые попросили ЭСК РФС разобрать два момента игры. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.
«Нет желания и смысла останавливаться на эпизодах и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также неудалением Александера Джику из-за непоказанной второй желтой карточки не будет, — сказал Брейдо. — Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке. Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. Вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились».
Кто-то видимо в руководстве из чувства ,,квасного патриотизма" решил, что будет хорошо в период СВО , чтобы ,,армейцы" победили!
Кто-то видимо в руководстве из чувства ,,квасного патриотизма" решил, что будет хорошо в период СВО , чтобы ,,армейцы" победили!
Вы правы и в том, что 17:01 - это восемнадцатая минута. А если исключить время затраченное ВАР на пеналь, то окажется, что ЦСКА не повторили, а побили рекорд 194(7?)дремучего года, ибо тогда остановок на ВАР не было. )
Вы же начинаете мне , что то доказывать не пойму только что? Счёт матча 3- 2 в пользу ЦСКА, он зафиксирован на табло и протоколе матча и увы но это поражения Спартака...
Кстати - 17 мин 01 сек - это уже 18 мин...)
И гол на 41 минуте отменили тоже судьи...)))
