В ЦСКА объяснили, почему не обратились в ЭСК по итогам игры со «Спартаком»

вчера, 17:44

Московский ЦСКА не стал обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по двум эпизодам игры 11-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со столичным «Спартаком», так как в целом судьи качественно отработали матч. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА .

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Красно-белые попросили ЭСК РФС разобрать два момента игры. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

«Нет желания и смысла останавливаться на эпизодах и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро, а также неудалением Александера Джику из-за непоказанной второй желтой карточки не будет, — сказал Брейдо. — Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке. Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. Вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились».