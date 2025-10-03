Артем Чистяков рассудит матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Артем Чистяков назначен главным судьей встречи 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Матч пройдет 5 октября в Москве на «ВЭБ-Арене».
В других матчах 11-го тура, которые пройдут 4-5 октября, главными судьями выступят Кирилл Левников (московское «Динамо» — «Локомотив»), Сергей Цыганок («Акрон» — «Зенит»), Евгений Буланов («Рубин» — «Крылья Советов»), Инал Танашев («Краснодар» — «Ахмат»), Иван Сараев («Оренбург» — «Ростов»), Сергей Карасев («Сочи» — «Пари НН») и Алексей Сухой («Балтика» — махачкалинское «Динамо»).
Да, за такое пожалуй можно и категорией поплатиться.
