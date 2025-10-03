  • Поиск
Артем Чистяков рассудит матч РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

вчера, 13:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Артем Чистяков назначен главным судьей встречи 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч пройдет 5 октября в Москве на «ВЭБ-Арене».

В других матчах 11-го тура, которые пройдут 4-5 октября, главными судьями выступят Кирилл Левников (московское «Динамо» — «Локомотив»), Сергей Цыганок («Акрон» — «Зенит»), Евгений Буланов («Рубин» — «Крылья Советов»), Инал Танашев («Краснодар» — «Ахмат»), Иван Сараев («Оренбург» — «Ростов»), Сергей Карасев («Сочи» — «Пари НН») и Алексей Сухой («Балтика» — махачкалинское «Динамо»).

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:35
Мало наказали. Там две грубые ошибки. Не удалил вратаря, но показал ЖК Круговому и не назначил пенальти, даже после того, как ВАР ему предожил посмотреть момент.
Олег Семашкин
Олег Семашкин
вчера в 20:27
    stanichnik
    stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Доброго Здоровья, Анатолий!
    Да, за такое пожалуй можно и категорией поплатиться.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Наказан за грубую ошибку в игре ЦСКА - Краснодар, когда он был ВАР не вмешался и не подсказал судье насчет пенальти в ворота быков за игру рукой. Т.к это было в сомом конце матча КДК признал эту ошибку результативной и грубой и отстранил его. Это было в СЭ, ты видно попустил.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 15:25
    Что-то давненько Кукуяна на матчи в РПЛ не ставили, кто в теме поделитесь, куда он делся, а если проштрафился, то за какие грехи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:14
    Удивляет выбор Левникова на игру Динамо-Локо. Он явный поклонник Динамо. Если вспомнить матч ЦСКА - Динамо. За его любовь к Динамо был наказан и попустил несколько туров. Судья нормальный, но очень самоуверенный и самонадеянный.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 14:17
    Интереснейший матч этого тура. Армейцы постараются закрепиться на первом месте, а Спартак полон желания догнать ЦСКА и улучшить свою позицию. Интересным будет и дерби Динамо - Локомотив. Динамо не оставляет желание войти в лидирующую группу. Хотя моё личное мнение Локомотив для них будет не преодолим.
