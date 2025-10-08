Шабаров считает Батракова и Кисляка ориентирами для молодых футболистов

1759941501

Вызванные в национальную команду футболисты , и являются хорошими ориентирами для игроков молодежной сборной. Такое мнение журналистам высказал старший тренер молодежной сборной России .

Кисляк, Батраков и Лукин находятся на сборе с основной национальной командой. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября россияне в Москве примут боливийцев.

«Раз они [Батраков, Кисляк и Лукин] туда приглашаются, значит, они устраивают главного тренера. Это только радовать может, это хороший ориентир для остальных наших игроков. Здесь расстояние от одного корпуса [молодежной сборной] до другого [основной сборной] всего лишь одно футбольное поле. Кто-то будет долго его переходить, а кто-то — как вышеназванные», — отметил Шабаров.

«С парнями держим контакт, общение. Они часто после тренировок к нам приходят пообщаться на пару минут. Это, наверное, не вдохновляет, а показывает, что у всех парней есть возможность попасть в сборную, на них смотрит главный тренер. Поэтому это увеличивает шансы на попадание в основной состав», — добавил он.

10 и 13 октября в Бресте и Минске соответственно пройдут товарищеские матчи молодежных сборных России и Белоруссии (игроки не старше 21 года).