Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Шабаров считает Батракова и Кисляка ориентирами для молодых футболистов

08 октября 2025, 19:38

Вызванные в национальную команду футболисты Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Матвей Лукин являются хорошими ориентирами для игроков молодежной сборной. Такое мнение журналистам высказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

Кисляк, Батраков и Лукин находятся на сборе с основной национальной командой. 10 октября сборная России в Волгограде сыграет с командой Ирана, 14 октября россияне в Москве примут боливийцев.

«Раз они [Батраков, Кисляк и Лукин] туда приглашаются, значит, они устраивают главного тренера. Это только радовать может, это хороший ориентир для остальных наших игроков. Здесь расстояние от одного корпуса [молодежной сборной] до другого [основной сборной] всего лишь одно футбольное поле. Кто-то будет долго его переходить, а кто-то — как вышеназванные», — отметил Шабаров.

«С парнями держим контакт, общение. Они часто после тренировок к нам приходят пообщаться на пару минут. Это, наверное, не вдохновляет, а показывает, что у всех парней есть возможность попасть в сборную, на них смотрит главный тренер. Поэтому это увеличивает шансы на попадание в основной состав», — добавил он.

10 и 13 октября в Бресте и Минске соответственно пройдут товарищеские матчи молодежных сборных России и Белоруссии (игроки не старше 21 года).

112910415
112910415
вчера в 06:33
молодёжь будет правильно ориентироваться и не пропадёт !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 02:53
Шабаров может давать советы, он ведь тренер
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 октября в 20:20
Вызов в сборную это головная боль для тренеров клубов ( а вдруг травмы,,,,)
Глебова нет и это хорошо для Фабио.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 20:11
Глебов тоже неплохое дополнение к данной тройке.........

Вообще сейчас самое время сконцентрироваться на молодёжи....как в своё время в хоккее 60-70-х годах...создали "машину"...отпускающих лещей буржуям....
Молодёжь талантливая есть....Министр Спорта вроде обещал шанс им дать....осталось главное...очень профессионально подойти к переходу талантов из юношеского футбола во взрослый....
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 октября в 19:46
Ну это так , но я имел в виду что они не влияют на спортивный процесс
lotsman
lotsman
08 октября в 19:44
И не только молодёжной сборной, а всех молодых игроков клубов.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
08 октября в 19:42
Технически там есть "клоны" (мульты - запасные/альтернативные аккаунты), поскольку иначе двадцать человек там сейчас не набирается, но они там не играют активно, это правда.
