  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераны

82-летний вратарь сыграл тайм в матче 7-й лиги Италии

08 октября 2025, 20:48

82-летний Ламберто Боранга стал самым возрастным игроком в истории футбола. Ветеран появился на поле в матче 7-й лиги Италии между «Треви» и «Фолиньо».

Боранга отыграл один тайм и пропустил 5 голов. В перерыве вместо него на поле вышел 26-летний голкипер, который также пропустил 5 мячей. Матч завершился со счетом 10:0.

Боранга начал профессиональную карьеру в 1961 году и играл за такие клубы, как «Парма», «Фиорентина» и «Чезена».

Недавно Боранга вернулся к тренировкам с «Треви», после чего получил шанс проявить себя в официальном матче.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с thesun.co.uk
Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова
04 октября
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова
03 октября
75-летний Панфилов подписал пожизненный контракт с «Крыльями Советов»
03 октября
ОфициальноУмер шестикратный чемпион Испании в составе «Реала» Аракистайн
28 сентября
Бывшего футболиста «Спартака» Мухамадиева выписали из больницы
26 сентября
Умер победитель Первой лиги СССР в составе «Памира» Сергей Арсланов
22 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 05:28
Медведева зачем-то расстроили ...
но он ещё побьёт этот рекорд !
Варвар7
Варвар7
08 октября в 22:44
Да и ещё одна небольшая фантазия - "Если вдруг в протоколе случайно или по каким то причинам поменяют местами цифры возраста Боранги , с 82 на 28 , то он всё равно будет считаться старше своего напарника вратаря...)))
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
08 октября в 22:32, ред.
"Ветеран появился на поле в матче 7-й лиги Италии между «Треви» и «Фолиньо»." Пропустил пять мячей потому что на воротах повесили табличку :" После пятого гола возможна.....!"
particular
particular
08 октября в 22:28, ред.
В "Треви" с воротчиками, прямо-таки, - беда :) Червонец на двоих :)
Karkaz
Karkaz
08 октября в 22:09
А вот и мотивация для Роналду) Выйти в 83 года в 7 лиге и забить 2000 голов)
shlomo2
shlomo2
08 октября в 22:09
Ну вот так попадают в историю.... и это думаю хорошо.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
08 октября в 22:02
Лучше гордиться таким спортивным долголетием, чем многомиллионной стоимостью игроков команд, участвующих только во внутренних соревнованиях.
Alex_67
Alex_67
08 октября в 21:51
Я как должен отреагировать на то, что глубоко пожилой человек, не знаю из каких соображений, решил стать самым возрастным игроком в истории футбола? Реагирую – я бы законодательно запретил проводить подобные мероприятия, тем более фиксировать рекорды. А ведь это был официальный матч, допуск на который подписал медик? Проверить бы у него лицензию... Идём дальше — что, если у деда работает воображение и он решит вернуть молодость способом из сказки "Конёк Горбунок"? Куда смотрели родственники? Впрочем, они, видимо, гордились рекордсменом...
Варвар7
Варвар7
08 октября в 21:49
Вопрос - Если молодой напарник пропустил за тайм столько же - так стоило ли менять деда? )))
Futurista
Futurista ответ nubom (раскрыть)
08 октября в 21:36, ред.
С другой стороны 82 почётный возраст...донянет ли Игорь до него в принципе - большой вопрос...
Futurista
Futurista
08 октября в 21:31
Игорь прочитал новость и подумал..."Да, рановато ещё на пенсию" )...
DXTK
DXTK
08 октября в 21:20, ред.
ЗМ деду!!!
зигзаг
зигзаг
08 октября в 21:14
Скоро Майка Тайсона нападающим выведут, и женский футбол соединят с мужским
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 октября в 21:12
ага, ясно. спасибо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 октября в 21:06
nubom
nubom
08 октября в 21:03
Досадно, что я не застану момент, когда в 2069г Игорь Владимирович Акинфеев утрет ему нос...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
08 октября в 21:00
Приветствую. Да, Ваш приз в пути, он мог приехать пораньше, но заказ задержался, на этой неделе должен доехать.
lazzioll
lazzioll ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
08 октября в 20:55, ред.
скажите, уважаемый. а призы едут? а то я думаю может чего неправильно написал в адресах перепроверил все так. почта такая, на нее там плюсы с комментов приходят отображаются. просто вайлдбериз дня два-три обычно. думаю может что не туда написал или почта сломалась. кому дошел приз? я конечно паникую скорее всего, но на всякий случай а то уже неделя с отправки. если он в пути то и добре, пусть едет))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 