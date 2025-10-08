82-летний вратарь сыграл тайм в матче 7-й лиги Италии

1759945694

08 октября 2025, 20:48

82-летний Ламберто Боранга стал самым возрастным игроком в истории футбола. Ветеран появился на поле в матче 7-й лиги Италии между «Треви» и «Фолиньо».

Боранга отыграл один тайм и пропустил 5 голов. В перерыве вместо него на поле вышел 26-летний голкипер, который также пропустил 5 мячей. Матч завершился со счетом 10:0.

Боранга начал профессиональную карьеру в 1961 году и играл за такие клубы, как «Парма», «Фиорентина» и «Чезена».

Недавно Боранга вернулся к тренировкам с «Треви», после чего получил шанс проявить себя в официальном матче.