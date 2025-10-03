  • Поиск
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова

вчера, 17:33

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера не сможет принять участие в прощальном матче Дениса Глушакова, но поблагодарил игрока за приглашение.

«К сожалению, не смогу принять участие. Я поблагодарил за приглашение, но мне нужно работать», — сказал Каррера.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы.

В составе столичного «Спартака» Глушаков под руководством Карреры стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем суперкубка страны (2017). В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Глушакова от тренировок с основным составом красно-белых за лайк под публикацией с критикой тренера в социальных сетях. Глушаков стал тренироваться и играть за молодежную команду «Спартака», а после увольнения Карреры вернулся к тренировкам с основой. В мае 2024 года бывший главный тренер «Спартака» сказал, что они с Глушаковым помирились.

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на «Арене-Химки». В нем встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд.

K_SY116
K_SY116
вчера в 22:37
Ну вклад то он внес в победы Спартака как не крути
shur
shur
вчера в 22:24
...было дело,бесспорно, это ваша спартаковская история...!!!
Сп62
Сп62 ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:21
Каждому своё. В 16-17гг он был капитаном и лидером. Это уже не мало.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:36
Удачи и здоровья обоим, подарили нам много счастливых моментов
lotsman
lotsman ответ Crystal Palace (раскрыть)
вчера в 18:47
Как то отсветиться на последок надо. Хоть таким образом, и то на слуху.)
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 18:30
А зачем вообще нужен этот прощальный матч обычного футболёра?
shur
shur
вчера в 18:21
...объяснимое, среднего уровня игрока, желание ,при наличии заработанных денег устроить маленькое "бардельеро"! Но согласитесь это не легенда, это отнюдь не всеми любимый и неподражаемый Федя Черенков, аминь! (Скажем так,червонцы ляжки жгут...!)
