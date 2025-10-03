  • Поиск
75-летний Панфилов подписал пожизненный контракт с «Крыльями Советов»

вчера, 13:58

75-летний Валерьян Панфилов внесен в заявку самарского футбольного клуба «Крылья Советов», он провел первую тренировку после возвращения в команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны заключили пожизненный контракт. Панфилов отправится вместе с командой на матч 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани 4 октября.

Панфилов является рекордсменом «Крыльев Советов» по числу сыгранных матчей (413). Всего на счету игрока 49 голов в составе команды. Панфилов является членом совета директоров «Крыльев Советов» и руководителем отдела по работе с ветеранами клуба.

Сп62
Сп62
вчера в 22:27
Достоин уважения.
shur
shur
вчера в 17:42
..как это символично и трогательно, само отношение к ветерану Клуба! А ведь заслуженно, наши позравления и уважение к руководству "Крыльев"....! С Юбилеей!!!
112910415
112910415
вчера в 16:58
Перспективный!
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:12
Конечно ставьте! Может наберем!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:10
А что их не было в три ночи?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:07
Где то напрягся Шурик Медведев)))
