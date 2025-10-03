75-летний Панфилов подписал пожизненный контракт с «Крыльями Советов»

1759489102

вчера, 13:58

75-летний Валерьян Панфилов внесен в заявку самарского футбольного клуба «Крылья Советов», он провел первую тренировку после возвращения в команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны заключили пожизненный контракт. Панфилов отправится вместе с командой на матч 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги с казанским «Рубином». Встреча состоится в Казани 4 октября.

Панфилов является рекордсменом «Крыльев Советов» по числу сыгранных матчей (413). Всего на счету игрока 49 голов в составе команды. Панфилов является членом совета директоров «Крыльев Советов» и руководителем отдела по работе с ветеранами клуба.