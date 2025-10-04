Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова

1759574240

вчера, 13:37

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко сыграет за московский «Локомотив» в прощальном матче футболиста Дениса Глушакова.

«За „Локомотив“ сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за „Спартак“ выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский, — сказал Глушаков. — Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве, а также группа „Рождество“ и Иракли. Всех ждем на матче, билеты еще продаются».

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на «Арене-Химки», в котором встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд. Ранее стало известно, что в матче примут участие Дмитрий Аленичев, Маринато Гилерме, Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе московского «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.