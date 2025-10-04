  • Поиск
Плющенко сыграет за «Локомотив» в прощальном матче Глушакова

вчера, 13:37

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко сыграет за московский «Локомотив» в прощальном матче футболиста Дениса Глушакова.

«За „Локомотив“ сыграют Евгений Плющенко и Никита Нагорный, за „Спартак“ выступят Александр Легков и Юрий Борзаковский, — сказал Глушаков. — Будет хорошее шоу, три музыканта: в начале, в конце и в перерыве, а также группа „Рождество“ и Иракли. Всех ждем на матче, билеты еще продаются».

Прощальный матч Глушакова состоится 11 октября на «Арене-Химки», в котором встретятся бывшие игроки «Спартака» и «Локомотива». Глушаков сыграет по одному тайму за каждую из команд. Ранее стало известно, что в матче примут участие Дмитрий Аленичев, Маринато Гилерме, Егор Титов, Роман Павлюченко, Артем Ребров, Сергей Овчинников, Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов и другие. Тренерами команд будут Юрий Семин, Ринат Билялетдинов, Олег Романцев и Ринат Дасаев.

Глушакову 38 лет. Его последним профессиональным клубом были подмосковные «Химки». Ранее полузащитник играл за «Пари Нижний Новгород», грозненский «Ахмат», московские «Спартак» и «Локомотив», армянский «Урарту», «Спартак» из Костромы. В составе московского «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

Vilar
Vilar
вчера в 17:36
У нас в стране один экс-чемпион страны по футболу, которому в 38 лет захотелось оставить футбол? Из "Камеди клаб", почему-то никого не пригласил, там его поклонников полно. А продажа билетов на недошоу - это сверх наглости.
Не такой, уж, и выдающийся футболист Глушаков, к чему этот показушный матч, он, что прощается со всеми или уходит на СВО?
Кто поощряет и спонсирует этот бардак???
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:18
Глушаков молодец!!! И друзья у него хорошие. Не представляю, как люди могут жить без друзей?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:06, ред.
Коль пошла такая пляска Бузова и Волочкова в составе будут ??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
За чей счёт это мероприятие?...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:38
Надеюсь Женю предупредили , что коньки брать на матч необязательно...)
А шапочки , веники и шлёпанцы выдадут после игры...)
Пиво за счёт профсоюза...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:15
Билеты должны бесплатные быть и бесплатный поход в баню)))
exf6w45mzudw
exf6w45mzudw
вчера в 13:58
В проводы спартаковского банщик-шута впрягаются все больше лиц, есть даже те, которые раньше были на подпевке в конкурсе Евровидения.
