Умер шестикратный чемпион Испании в составе «Реала» Аракистайн

вчера, 19:15

Шестикратный чемпион Испании в составе мадридского «Реала» Хосе Аракистайн умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить свои глубочайшие сожаления в связи со смертью Хосе Аракистайна, одного из величайших вратарей в нашей истории", — говорится в заявлении.

Аракистайн провел за «Реал» 97 матчей с 1961 по 1968 год, за это время он выиграл один Кубок европейских чемпионов, шесть титулов чемпиона Испании и один Кубок Испании.

Футболист был игроком сборной Испании и входил в состав национальной команды, которая участвовала в чемпионате мира 1962 года в Чили.

