Тренер аргентинского ФК «Бока Хуниорс» Руссо умер в возрасте 69 лет

1759965068

вчера, 02:11

Тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил сам клуб.

«Бока Хуниорс» с глубокой скорбью сообщает о кончине Мигеля Анхеля Руссо. Мигель оставил незабываемый след в нашем клубе и навсегда останется примером радости, тепла и трудолюбия", — говорится в заявлении, опубликованном в соцсети X.

Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи со смертью Руссо.

Тренер «Бока Хуниорс» несколько лет боролся с раком. 6 октября клуб сообщил, что он находится дома в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Последний раз Руссо был назначен тренером «Бока Хуниорс» в июне этого года. Ранее он уже занимал эту должность в 2007 г. и в 2019-2021 гг. При нем клуб выиграл в Кубке Либертадорес (2007), Чемпионате Аргентины по футболу (2019-2020), Кубок Профессиональной лиги Аргентины по футболу (2020), Кубок Аргентины по футболу (2019-2020).