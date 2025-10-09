  • Поиск
Soccer.ru
Чемпионат мира 2025 (до 20)

Аргентина разгромила Нигерию и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ

вчера, 09:18

Молодежная сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира, разгромив со счетом 4:0 Нигерию. В четвертьфинале аргентинцы сыграют с Мексикой.

Также в 1/4 пробилась Колумбия после победы 3:1 над ЮАР. Следующим соперником колумбийцев будет Испания.

Во второй половине сетки пока известна одна пара четвертьфиналистов — Франция сыграет с Норвегией. Последние участники 1/4 финала определятся сегодня в играх США — Италия и Марокко — Южная Корея.

Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:28
Я уже отмечал тут, что Аргентина, Мексика и Япония покащывают самый интересный футбол на турнире и вот вчера состоялся пожалуй самый обидный вылет.....Японцы гоняли французов все 120 минут, но в конце второго овер тайма японец сыграл рукой в штрафной и французы реализовали пенальти на 120+ минуте.... по игре очень обидно за Японию
Аргентинцы же легко и по делу обыграли Нигерию. Еще отмечу вратаря сборной Норвегии, который в одиночку тащил скандинавов, которые в чистую уступали южноамериканцам, но по итогу победили в дополнительное время....
Матч Аргентина -Мексика скорее всего будет самым зрелищным, обе команды шикарны в атаке, быстрые, легкие, техничные....вообщем наблюдать за ними одно удовольствие
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:31
Нигерия футбол давно в кризисе.
Даже в Кубке Африки нигерийская сборная команда среднего уровня..
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:18
Похоже на поле была одна команда
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:04
Франции проиграли
sihafazatron
sihafazatron ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 10:02
Япохи? что-то не вижу про них в этой новости ничего...
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:00
Ну япохи при всем желании не тянут
shlomo
shlomo
вчера в 09:56
Не пожалели Нигерию.... парни забивали, танцевали, просто сияли.... что и делают весь турнир.
112910415
112910415
вчера в 09:55
Аргентина молода и энергична !
jckef8gth47m
jckef8gth47m
вчера в 09:41
Аргентина поди и выиграет турнир
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38, ред.
И что арги на французов выйдут? было бы прикольно)) одну Нигерию прошли, а тут еще одна на горизонте))
