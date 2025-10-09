Аргентина разгромила Нигерию и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ

1759990726

вчера, 09:18

Молодежная сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира, разгромив со счетом 4:0 Нигерию. В четвертьфинале аргентинцы сыграют с Мексикой.

Также в 1/4 пробилась Колумбия после победы 3:1 над ЮАР . Следующим соперником колумбийцев будет Испания.