Аргентина разгромила Нигерию и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ

Молодежная сборная Аргентины вышла в 1/4 финала чемпионата мира, разгромив со счетом 4:0 Нигерию. В четвертьфинале аргентинцы сыграют с Мексикой.
Также в 1/4 пробилась Колумбия после победы 3:1 над ЮАР. Следующим соперником колумбийцев будет Испания.
Во второй половине сетки пока известна одна пара четвертьфиналистов — Франция сыграет с Норвегией. Последние участники 1/4 финала определятся сегодня в играх США — Италия и Марокко — Южная Корея.
Аргентинцы же легко и по делу обыграли Нигерию. Еще отмечу вратаря сборной Норвегии, который в одиночку тащил скандинавов, которые в чистую уступали южноамериканцам, но по итогу победили в дополнительное время....
Матч Аргентина -Мексика скорее всего будет самым зрелищным, обе команды шикарны в атаке, быстрые, легкие, техничные....вообщем наблюдать за ними одно удовольствие
Даже в Кубке Африки нигерийская сборная команда среднего уровня..
