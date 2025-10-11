 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Сокол» сообщил о переносе начала матча Первой лиги с «Уфой» на час

11 октября 2025, 13:07
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)2 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Начало матча 14-го тура Лиги Пари (Первая лига) между саратовским «Соколом» и «Уфой» отложено на час. Об этом сообщила пресс-служба «Сокола».

Изначально игра должна была начаться в 14:00 мск.

11 октября «Уфа» сообщила, что отправилась на игру против «Сокола» с пересадкой в Москве, но из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменен. В связи с этим самолет сел в Самаре, где команда провела ночь. В Саратов «Уфа» добралась только утром в день игры.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками, «Сокол» идет 16-м, набрав 9 очков

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: ФК Сокол
Начало матча «Сокол» — «Уфа» могут отложить из-за позднего приезда гостей
11 октября
В РФС планируют провести четыре матча сборной в 2026 году
11 октября
Тренер сборной Ирана пригласил россиян на ответный матч в Тегеране
10 октября
Сборная Боливии сыграет против «Локомотива»
10 октября
Инфантино призвал задуматься о переносе ЧМ на март или октябрь
09 октября
«Зенит» не проведет матч с «Овьедо» во время октябрьской паузы
09 октября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
11 октября в 13:40
Ну тут всё понятно - так сложились обстоятельства...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 