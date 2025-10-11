«Сокол» сообщил о переносе начала матча Первой лиги с «Уфой» на час

1760177251

11 октября 2025, 13:07

Начало матча 14-го тура Лиги Пари (Первая лига) между саратовским «Соколом» и «Уфой» отложено на час. Об этом сообщила пресс-служба «Сокола».

Изначально игра должна была начаться в 14:00 мск.

11 октября «Уфа» сообщила, что отправилась на игру против «Сокола» с пересадкой в Москве, но из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменен. В связи с этим самолет сел в Самаре, где команда провела ночь. В Саратов «Уфа» добралась только утром в день игры.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками, «Сокол» идет 16-м, набрав 9 очков