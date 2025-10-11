 
 
 
В РФС планируют провести четыре матча сборной в 2026 году

11 октября 2025, 10:15

Российский футбольный союз (РФС) планирует для национальной сборной четыре матча в 2026 году. Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем, — сказал Митрофанов. — Поэтому по четырем матчам мы конкретные переговоры ведем. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря».

С февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Брулин
Брулин
11 октября в 17:53
Бойся Монголия,Лаос,Камбоджа, Бирма....за тобой идёт сильнейшая сборная галактики
Шуня771
Шуня771
11 октября в 10:56
Припоминается как долго идут переговоры о матчах...
Трудно найти достойного соперника, но надо....
