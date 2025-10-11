Начало матча «Сокол» — «Уфа» могут отложить из-за позднего приезда гостей

1760172915

Начало матча 14-го тура Лиги Пари (Первая лига) между саратовским «Соколом» и «Уфой» могут отложить из-за позднего приезда гостевой команды. Об этом сообщила пресс-служба «Уфы».

«Путь к игре с „Соколом“ оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменен, и мы приземлились ночью в Самаре», — говорится в сообщении.

Позднее в «Уфе» сообщили, что команда добралась до Саратова, а начало матча, возможно, будет отложено минимум на час. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками, «Сокол» идет 16-м, набрав 9 очков.