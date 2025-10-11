 
 
 
Начало матча «Сокол» — «Уфа» могут отложить из-за позднего приезда гостей

11 октября 2025, 11:55
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)2 : 2Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Начало матча 14-го тура Лиги Пари (Первая лига) между саратовским «Соколом» и «Уфой» могут отложить из-за позднего приезда гостевой команды. Об этом сообщила пресс-служба «Уфы».

«Путь к игре с „Соколом“ оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменен, и мы приземлились ночью в Самаре», — говорится в сообщении.

Позднее в «Уфе» сообщили, что команда добралась до Саратова, а начало матча, возможно, будет отложено минимум на час. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками, «Сокол» идет 16-м, набрав 9 очков.

Источник: itar-tass.com Фото: Телеграм ФК Уфа
Все комментарии
vb4d8mmyu9he
vb4d8mmyu9he
11 октября в 12:42
Это обстоятельства, не зависящие от команды, болельщики должны понять.
lotsman
lotsman
11 октября в 12:12
Для болельщиков, на этот час задержки, надо устроить какое нибудь развлекательное шоу.
Гость
