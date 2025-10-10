  • Поиск
Тренер сборной Ирана пригласил россиян на ответный матч в Тегеране

вчера, 22:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пригласил российскую команду провести ответный матч в Тегеране. Об этом Галенои заявил на пресс-конференции.

В пятницу сборная России впервые в истории победила команду Ирана (2:1). Матч прошел в Волгограде.

«Конечно, мы были бы рады видеть сборную России с ответным визитом в Иране», — сказал Галенои.

Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, начало запланировано на 20:00 мск.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:44
Нехрен туда ехать. Сашку Грибоедова помним!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:35
Можно и в Тегеране сыграть! В гостях тоже надо!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:55
Уж лучше вы опять к нам
Гость
