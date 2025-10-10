Тренер сборной Ирана пригласил россиян на ответный матч в Тегеране

1760125021

вчера, 22:37

Главный тренер сборной Ирана по футболу пригласил российскую команду провести ответный матч в Тегеране. Об этом Галенои заявил на пресс-конференции.

В пятницу сборная России впервые в истории победила команду Ирана (2:1). Матч прошел в Волгограде.

«Конечно, мы были бы рады видеть сборную России с ответным визитом в Иране», — сказал Галенои.

Следующий матч сборная России проведет 14 октября против команды Боливии. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Динамо» в Москве, начало запланировано на 20:00 мск.