34-летний Марез об участии в ЧМ-2030: «Конечно, нет. Я же не Роналду»

11 октября 2025, 14:19

34-летний форвард сборной Алжира Рияд Марез сообщил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира 2026 года.

Алжирцы в матче девятого тура отборочного турнира ЧМ‑2026 разгромили команду Сомали со счетом 3:0 и квалифицировались в основной турнир. Рияд забил гол и отдал две результативные передачи.

«Поеду ли я на ЧМ‑2030? Нет, я же не Роналду. Это будет мой последний чемпионат мира», — сказал ветеран в ответ на вопрос о дальнейшей карьере в сборной.

Марез дебютировал за Алжир в 2014 году. Он провел за команду 83 матча и забил 30 голов.

Все комментарии
29dxpmgd7ut5
29dxpmgd7ut5
11 октября в 15:19
Роналду все знают и его отношения к профессии, кто такой Марез,вообще не авторитет
Alex_67
Alex_67
11 октября в 14:40
Я смотрел матч с Сомали. Марез просто красавчик.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
11 октября в 14:26
Марез прав.
Если игрок в возрасте и не тянет игру на уровне, лучше уйти чтоб не превратится балластом. Как Роналду.
Гость
