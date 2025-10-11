34-летний Марез об участии в ЧМ-2030: «Конечно, нет. Я же не Роналду»

34-летний форвард сборной Алжира Рияд Марез сообщил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата мира 2026 года.
Алжирцы в матче девятого тура отборочного турнира ЧМ‑2026 разгромили команду Сомали со счетом 3:0 и квалифицировались в основной турнир. Рияд забил гол и отдал две результативные передачи.
«Поеду ли я на ЧМ‑2030? Нет, я же не Роналду. Это будет мой последний чемпионат мира», — сказал ветеран в ответ на вопрос о дальнейшей карьере в сборной.
Марез дебютировал за Алжир в 2014 году. Он провел за команду 83 матча и забил 30 голов.
Если игрок в возрасте и не тянет игру на уровне, лучше уйти чтоб не превратится балластом. Как Роналду.
